Військова допомога Україні — Німеччина передала додаткові IRIS-T

Пускова установка ЗРК IRIS-T SLM. Фото: armyinform

Німеччина передала Україні додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T. До кінця цього року Київ отримає ще дві такі установки.

Про це повідомив керівник спеціального штабу з питань України у Міноборони Німеччини Крістіана Фройдінга в інтерв'ю RND.

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Фройдінг розповів, що минулого тижня Україна отримала від Німеччини батарею IRIS-T SLM разом із двома пусковими установками IRIS-T SLS. Крім того, до кінця цього року Київ отримає ще дві такі установки.

Зазначається, що батарея IRIS-T SLM була співфінансована Норвегією через німецьку ініціативу.

Також, за словами німецького генерала, що в Україну продовжиться постачання танків, артилерійських боєприпасів та БМП.

Що відомо про IRIS-T

IRIS-T — це зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Він призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотників та крилатих ракет.

Ракета IRIS-T обладнана інфрачервоною головкою, яка наводить її на ціль. При цьому вона нічого не випромінює і не виявляє своєї присутності. Ракета може влучити в ціль на відстані до 40 км, але головка самонаведення захопить ціль тільки з відстані 20 км.

До слова, загальна вартість усього комплексу, куди входить пункт управління, пускові установки з ракетами і радіолокаційна станція коштує близько 140 млн євро.

Орієнтовно постріл однією ракетою IRIS-T із комплексу IRIS-T SLM коштує близько 400 тисяч євро.

Нагадаємо, 26 вересня Німеччина ухвалила рішення про виділення додаткових 400 мільйонів євро на постачання озброєнь для Збройних сил України. Ще 170 мільйонів євро будуть спрямовані на відновлення української енергетичної інфраструктури.