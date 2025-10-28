Война в Украине — заявление Зеленского о территориях

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет делать никаких шагов назад и выходить из той или иной части территорий. Однако глава государства готов к переговорам и дипломатии.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает "Главком".

Украина не отдаст своих территорий

Зеленский заявил, что Украина идет к дипломатии только с позиции, где стоят наши военные, то есть по линии фронта. По его словам, "шагов назад не будет" и выходить из той или иной части мы не будем.

Также президент в очередной раз добавил, что готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным где угодно, кроме России или Беларуси.

Однако, по мнению украинского лидера, глава Кремля сделает все, чтобы сорвать такую встречу, ведь договоренность Россия-Украина ему не нужна.

Напомним, ранее Зеленский оценил шансы встречи с Путиным. По его словам, Москва пытается навязать собственные условия и игнорировать позицию Киева.

Кроме того, украинский президент сказал, что Украине понадобится поддержка ЕС еще два-три года.