Війна в Україні — заява Зеленського про території

Жодних кроків назад — Зеленський про переговори з РФ
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде робити жодних кроків назад і виходити з тієї чи іншої частини територій. Однак глава держави готовий до переговорів та дипломатії.
Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами, передає "Главком".
Україна не віддасть своїх територій
Зеленський заявив, що Україна йде до дипломатії тільки з позиції, де стоять наші військові, тобто по лінії фронту. За його словами, "кроків назад не буде" і виходити з тієї чи іншої частини ми не будемо.
Також президент вчергове додав, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним будь-де, окрім Росії чи Білорусі.
Однак, на думку українського лідера, очільник Кремля зробить все, щоб зірвати таку зустріч, адже домовленість Росія-Україна йому не потрібна.
Нагадаємо, раніше Зеленський оцінив шанси зустрічі з Путіним. За його словами, Москва намагається нав’язати власні умови та ігнорувати позицію Києва.
Крім того, український президент сказав, що Україні знадобиться підтримка ЄС ще два-три роки.
