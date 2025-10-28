Відео
Головна Армія Жодних кроків назад — Зеленський про переговори з РФ

Жодних кроків назад — Зеленський про переговори з РФ

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 12:21
Оновлено: 12:48
Війна в Україні — заява Зеленського про території
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде робити жодних кроків назад і виходити з тієї чи іншої частини територій. Однак глава держави готовий до переговорів та дипломатії.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування із журналістами, передає "Главком"

Читайте також:

Україна не віддасть своїх територій

Зеленський заявив, що Україна йде до дипломатії тільки з позиції, де стоять наші військові, тобто по лінії фронту. За його словами, "кроків назад не буде" і виходити з тієї чи іншої частини ми не будемо. 

Також президент вчергове додав, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним будь-де, окрім Росії чи Білорусі. 

Однак, на думку українського лідера, очільник Кремля зробить все, щоб зірвати таку зустріч, адже домовленість Росія-Україна йому не потрібна.

Нагадаємо, раніше Зеленський оцінив шанси зустрічі з Путіним. За його словами, Москва намагається нав’язати власні умови та ігнорувати позицію Києва.

Крім того, український президент сказав, що Україні знадобиться підтримка ЄС ще два-три роки

Володимир Зеленський переговори перемир'я війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
