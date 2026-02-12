Видео
Главная Армия Нидерланды помогут с подготовкой украинских пилотов для F-16

Нидерланды помогут с подготовкой украинских пилотов для F-16

Дата публикации 12 февраля 2026 12:12
Нидерланды передадут Украине симуляторы самолетов F-16 для обучения пилотов
Самолет F-16. Фото: Reuters

Нидерланды помогут с обучением украинских пилотов для истребителей F-16. В частности, передадут специальные симуляторы соответствующих самолетов.

Об этом пишет "Европейская правда" в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Нидерланды передадут Украине симуляторы F-16

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс анонсировал помощь Украине. Пилоты получат симуляторы истребителей F-16 для более эффективного обучения.

"Сегодня я могу объявить, что мы также пришлем симуляторы F-16, поскольку мы продолжаем помогать Украине с их операциями F-16", — сказал министр.

Брекельманс отказался рассказывать о деталях. Он пояснил, что "это также ценная информация для России".

"Важно то, что мы предоставили (Украине) F-16 несколько лет назад. Но нужны постоянные усилия, чтобы Украина могла использовать их как можно эффективнее. И поскольку F-16 используются интенсивно преимущественно для противовоздушной обороны, конечно, очень хорошо, если пилоты могут как можно больше практиковаться на симуляторе, а не в самом самолете", — добавил министр обороны Нидерландов.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский объяснил, как Украина будет развивать авиацию. Он заявил, что по этому поводу уже есть сотрудничество.

Также мы рассказывали о том, что США будут финансировать ремонт F-16 для Украины. Уже подписан соответствующий контракт.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
