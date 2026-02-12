Відео
Головна Армія Нідерланди допоможуть з підготовкою українських пілотів для F-16

Нідерланди допоможуть з підготовкою українських пілотів для F-16

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 12:12
Нідерланди передадуть Україні симулятори літаків F-16 для навчання пілотів
Літак F-16. Фото: Reuters

Нідерланди допоможуть з навчанням українських пілотів для винищувачів F-16. Зокрема, передадуть спеціальні симулятори відповідних літаків.

Про це пише "Європейська правда" в четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Нідерланди передадуть Україні симулятори F-16

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував допомогу Україні. Пілоти отримають симулятори винищувачів F-16 для ефективнішого навчання.

"Сьогодні я можу оголосити, що ми також надішлемо симулятори F-16, оскільки ми продовжуємо допомагати Україні з їхніми операціями F-16", — сказав міністр.

Брекельманс відмовився розповідати про деталі. Він пояснив, що "це також цінна інформація для Росії". 

"Важливо те, що ми надали (Україні) F-16 кілька років тому. Але потрібні постійні зусилля, щоб Україна могла використовувати їх якомога ефективніше. І оскільки F-16 використовуються інтенсивно переважно для протиповітряної оборони, звичайно, дуже добре, якщо пілоти можуть якомога більше практикуватися на симуляторі, а не в самому літаку", — додав міністр оборони Нідерландів. 

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський пояснив, як Україна буде розвивати авіацію. Він заявив, що щодо цього вже є співпраця.

Також ми розповідали про те, що США будуть фінансувати ремонт F-16 для України. Вже підписано відповідний контракт.

Нідерланди навчання винищувач допомога F-16 пілоти
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
