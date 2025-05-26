Последняя партия истребителей F-16 из Нидерландов отправилась в Украину

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс провожает F-16 в Украину. Фото: Минобороны Нидерландов

Последние голландские F-16, предназначенные для Украины, покинули Нидерланды. Самолеты сегодня вылетели с авиабазы Фолькель в Бельгию, где их готовят к транспортировке.

Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.

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Министр обороны Нидерландов рядом с F-16, который отправляют в Украину. Фото: Минобороны Нидерландов

В общем Нидерланды передали Украине 24 истребителя, и сейчас отправляется последняя партия из них. Министр Рубен Брекельманс отметил, что это было очень важное событие.

"Это ностальгический момент, ведь F-16 были важными для наших воздушных сил в течение десятилетий. Но теперь, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас", — отметил чиновник.

Рубен Брекельманс также сказал, что украинским военным удалось в кратчайшие сроки освоить пилотирование и ремонт непривычной для себя сложной техники.

"Это большое достижение украинских пилотов и техников. Но с голландской стороны наши люди также чрезвычайно упорно работали, чтобы достичь этого. Я очень благодарен им за это", — сказал министр обороны Нидерландов.

Он напомнил, что на этом помощь Украине не прекращается. Нидерланды будут продолжать предоставлять полный пакет поддержки для поддержки F-16 в воздухе. Это включает такие вещи, как обучение, запасные части, боеприпасы и топливо.

Ранее сообщалось, что Украина и Чехия согласовали подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 и F-39. Обучение будет проходить в рамках "коалиции желающих".

А США передали Украине списанные истребители F-16. Целью является обеспечение деталями самолетов, которые передали партнеры из Европы.