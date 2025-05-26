Остання партія винищувачів F-16 з Нідерландів відправилась до України

Нідерланди надали останні F-16 ЗСУ — чим ще будуть допомагати
Останні голландські F-16, призначені для України, покинули Нідерланди. Літаки сьогодні вилетіли з авіабази Фолькель до Бельгії, де їх готують до транспортування.
Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.
Скільки F-16 передали Нідерланди до України
Загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі, й зараз відправляється остання партія з них. Міністр Рубен Брекельманс зазначив, що це була дуже важлива подія.
"Це ностальгічний момент, адже F-16 були важливими для наших повітряних сил протягом десятиліть. Але тепер, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас", — зазначив чиновник.
Рубен Брекельманс також сказав, що українським військовим вдалось в найкоротший термін опанувати пілотування та ремонт незвичної для себе складної техніки.
"Це велике досягнення українських пілотів і техніків. Але з голландського боку наші люди також надзвичайно наполегливо працювали, щоб досягти цього. Я дуже вдячний їм за це", — сказав міністр оборони Нідерландів.
Він нагадав, що на цьому допомога Україні не припиняється. Нідерланди продовжуватимуть надавати повний пакет підтримки для підтримки F-16 у повітрі. Це включає такі речі, як навчання, запасні частини, боєприпаси та паливо.
Раніше повідомлялось, що Україна та Чехія узгодили підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 і F-39. Навчання відбуватиметься в межах "Коаліції охочих".
А США передали Україні списані винищувачі F-16. Метою є забезпечення деталями літаків, які передали партнери з Європи.
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