Боевые роботы и дроны будут производиться по заказу Нидерландов как для ВСУ, так и для собственной армии

Роботизированная платформа Milrem Type-X. Фото: Викимедиа

Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в области производства беспилотников и боевых роботизированных платформ. Производство оборонной продукции будет налажено на заводе VDL в Борне.

Об этом в соцсети X сообщил премьер Нидерландов Дик Схоф.

Реклама

Читайте также:

Что известно о боевых роботах для ВСУ

Министр обороны Рубен Брекелманс подтвердил подписание соглашений с компаниями Milrem (робототехника), DeltaQuad (производитель беспилотников) и Tulip Tech (производитель аккумуляторов).

Продукция, производимая в Борне, будет поставляться как вооруженным силам Нидерландов, так и Украине.

Нидерланды уже заключили контракты с украинскими компаниями на производство 600 000 дронов на сумму 500 миллионов евро. Обе страны планируют сотрудничество над разработкой современных беспилотников.

Запуск первых производственных линий ожидается в ближайшие месяцы. Министерство обороны арендует значительные производственные площади в Лимбурге. Проект рассчитан минимум на 10 лет с полным участием холдинга VDL.

Напомним, на днях премьер Нидерландов Дик Схоф посетил Киев. Вместе с представителями КГВА воочию убедился в разрушительных последствиях агрессии РФ.

А также Схоф сделал официальное заявление о позиции Нидерландов относительно вступления Украины в Евросоюз.