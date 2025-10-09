Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Нидерланды помогут ВСУ боевыми роботами — что об этом известно

Нидерланды помогут ВСУ боевыми роботами — что об этом известно

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 06:56
Боевые роботы и дроны будут производиться по заказу Нидерландов как для ВСУ, так и для собственной армии
Роботизированная платформа Milrem Type-X. Фото: Викимедиа

Нидерланды и Украина договорились о сотрудничестве в области производства беспилотников и боевых роботизированных платформ. Производство оборонной продукции будет налажено на заводе VDL в Борне.

Об этом в соцсети X сообщил премьер Нидерландов Дик Схоф.

Реклама
Читайте также:

Что известно о боевых роботах для ВСУ

Министр обороны Рубен Брекелманс подтвердил подписание соглашений с компаниями Milrem (робототехника), DeltaQuad (производитель беспилотников) и Tulip Tech (производитель аккумуляторов).

Продукция, производимая в Борне, будет поставляться как вооруженным силам Нидерландов, так и Украине.

Нидерланды уже заключили контракты с украинскими компаниями на производство 600 000 дронов на сумму 500 миллионов евро. Обе страны планируют сотрудничество над разработкой современных беспилотников.

Запуск первых производственных линий ожидается в ближайшие месяцы. Министерство обороны арендует значительные производственные площади в Лимбурге. Проект рассчитан минимум на 10 лет с полным участием холдинга VDL.

Напомним, на днях премьер Нидерландов Дик Схоф посетил Киев. Вместе с представителями КГВА воочию убедился в разрушительных последствиях агрессии РФ.

А также Схоф сделал официальное заявление о позиции Нидерландов относительно вступления Украины в Евросоюз.

оружие ВСУ Нидерланды робот танки дроны
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации