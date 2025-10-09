Бойові роботи та дрони будуть вироблятись на замовлення Нідерландів як для ЗСУ, так і для власної армії

Роботизована платформа Milrem Type-X. Фото: Вікімедіа

Нідерланди та Україна домовилися про співпрацю у галузі виробництва безпілотників та бойових роботизованих платформ. Виробництво оборонної продукції буде налагоджено на заводі VDL у Борні.

Про це у соцмережі X повідомив прем'єр Нідерландів Дік Схоф.

Міністр оборони Рубен Брекелманс підтвердив підписання угод з компаніями Milrem (робототехніка), DeltaQuad (виробник безпілотників) та Tulip Tech (виробник акумуляторів).

Продукція, що виробляється у Борні, постачатиметься як збройним силам Нідерландів, так і Україні.

Нідерланди вже уклали контракти з українськими компаніями на виробництво 600 000 дронів на суму 500 мільйонів євро. Обидві країни планують співпрацю над розробкою сучасних безпілотників.

Запуск перших виробничих ліній очікується найближчими місяцями. Міністерство оборони орендує значні виробничі площі у Лімбурзі. Проєкт розрахований щонайменше на 10 років з повною участю холдингу VDL.

Нагадаємо, днями прем'єр Нідерландів Дік Схоф відвідав Київ. Разом з представниками КМВА на власні очі переконався в руйнівних наслідках агресії РФ.

А також Схоф зробив офіційну заяву про позицію Нідерландів щодо вступу України до Євросоюзу.