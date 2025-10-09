Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Нідерланди допоможуть ЗСУ бойовими роботами — що про це відомо

Нідерланди допоможуть ЗСУ бойовими роботами — що про це відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 06:56
Бойові роботи та дрони будуть вироблятись на замовлення Нідерландів як для ЗСУ, так і для власної армії
Роботизована платформа Milrem Type-X. Фото: Вікімедіа

Нідерланди та Україна домовилися про співпрацю у галузі виробництва безпілотників та бойових роботизованих платформ. Виробництво оборонної продукції буде налагоджено на заводі VDL у Борні.

Про це у соцмережі X повідомив прем'єр Нідерландів Дік Схоф.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про бойових роботів для ЗСУ

Міністр оборони Рубен Брекелманс підтвердив підписання угод з компаніями Milrem (робототехніка), DeltaQuad (виробник безпілотників) та Tulip Tech (виробник акумуляторів). 

Продукція, що виробляється у Борні, постачатиметься як збройним силам Нідерландів, так і Україні.

Нідерланди вже уклали контракти з українськими компаніями на виробництво 600 000 дронів на суму 500 мільйонів євро. Обидві країни планують співпрацю над розробкою сучасних безпілотників.

Запуск перших виробничих ліній очікується найближчими місяцями. Міністерство оборони орендує значні виробничі площі у Лімбурзі. Проєкт розрахований щонайменше на 10 років з повною участю холдингу VDL.

Нагадаємо, днями прем'єр Нідерландів Дік Схоф відвідав Київ. Разом з представниками КМВА на власні очі переконався в руйнівних наслідках агресії РФ. 

А також Схоф зробив офіційну заяву про позицію Нідерландів щодо вступу України до Євросоюзу.

зброя ЗСУ Нідерланди робот танки дрони
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації