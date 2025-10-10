Видео
Дата публикации 10 октября 2025 09:20
РФ атаковала энергетику Украины — движение дронов и ракет 10 октября
Поврежденная многоэтажка в Киеве в результате российского обстрела. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Российские оккупанты в ночь на 10 октября массированно атаковали Украину. В частности, под ударом противника оказалась энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "ППО радар".

Читайте также:

Движение российских целей 10 октября

Російський обстріл України 10 жовтня
Движение российских дронов и ракет 10 октября. Фото: t.me/mon1tor_ua

По информации мониторингового Telegram-канала, этой ночью оккупанты атаковали:

  • четыре гидроэлектростанции;
  • две тепловые электростанции;
  • две теплоэлектроцентрали;
  • трансформаторы в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Захватчики атаковали ракетами, КАБами и дронами различных типов.

"В целом враг атаковал энергетическую инфраструктуру Киева, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей", — говорится в сообщении.

null
Пост "ППО Радар". Фото: скриншот

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак прокомментировал российский обстрел Украины в ночь на 10 октября.

Сейчас графики отключений света действуют в Полтавской и Сумской областях, а также перебои зафиксированы в Киеве.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
