РФ атаковала энергетику Украины — движение дронов и ракет 10 октября

Поврежденная многоэтажка в Киеве в результате российского обстрела. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Российские оккупанты в ночь на 10 октября массированно атаковали Украину. В частности, под ударом противника оказалась энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "ППО радар".

Движение российских целей 10 октября

Движение российских дронов и ракет 10 октября. Фото: t.me/mon1tor_ua

По информации мониторингового Telegram-канала, этой ночью оккупанты атаковали:

четыре гидроэлектростанции;

две тепловые электростанции;

две теплоэлектроцентрали;

трансформаторы в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Захватчики атаковали ракетами, КАБами и дронами различных типов.

"В целом враг атаковал энергетическую инфраструктуру Киева, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей", — говорится в сообщении.

Пост "ППО Радар". Фото: скриншот

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак прокомментировал российский обстрел Украины в ночь на 10 октября.

Сейчас графики отключений света действуют в Полтавской и Сумской областях, а также перебои зафиксированы в Киеве.