РФ атаковала энергетику Украины — движение дронов и ракет 10 октября

Ночной обстрел Украины — карта движения российских дронов и ракет
Российские оккупанты в ночь на 10 октября массированно атаковали Украину. В частности, под ударом противника оказалась энергетическая инфраструктура.
Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "ППО радар".
Движение российских целей 10 октября
По информации мониторингового Telegram-канала, этой ночью оккупанты атаковали:
- четыре гидроэлектростанции;
- две тепловые электростанции;
- две теплоэлектроцентрали;
- трансформаторы в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.
Захватчики атаковали ракетами, КАБами и дронами различных типов.
"В целом враг атаковал энергетическую инфраструктуру Киева, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Харьковской областей", — говорится в сообщении.
Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак прокомментировал российский обстрел Украины в ночь на 10 октября.
Сейчас графики отключений света действуют в Полтавской и Сумской областях, а также перебои зафиксированы в Киеве.
