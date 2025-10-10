Відео
Головна Армія Нічний обстріл України — карта руху російських дронів та ракет

Нічний обстріл України — карта руху російських дронів та ракет

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 09:20
РФ атакувала енергетику України — рух дронів та ракет 10 жовтня
Пошкоджена внаслідок російського обстрілу багатоповерхівка в Києві. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Російські окупанти у ніч проти 10 жовтня масовано атакували Україну. Зокрема, під ударом противника опинилася енергетична інфраструктура.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "ППО радар".

Читайте також:

Рух російських цілей 10 жовтня

Російський обстріл України 10 жовтня
Рух російських дронів та ракет 10 жовтня. Фото: t.me/mon1tor_ua

За інформацією моніторингового Telegram-каналу, цієї ночі окупанти атакували:

  • чотири гідроелектростанції;
  • дві теплові електростанції;
  • дві теплоелектроцентралі;
  • трансформатори у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.

Загарбники атакували ракетами, КАБами та дронами різних типів.

"Загалом ворог атакував енергетичну інфраструктуру Києва, Черкащини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини", — йдеться у повідомленні.

Допис "ППО Радар". Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак прокоментував російський обстріл України у ніч проти 10 жовтня.

Наразі графіки відключень світла діють в Полтавській та Сумській областях, а також перебої зафіксовано в Києві.

війна Україна обстріли ракети дрони енергетика
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
