РФ атакувала енергетику України — рух дронів та ракет 10 жовтня

Пошкоджена внаслідок російського обстрілу багатоповерхівка в Києві. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Російські окупанти у ніч проти 10 жовтня масовано атакували Україну. Зокрема, під ударом противника опинилася енергетична інфраструктура.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "ППО радар".

Рух російських цілей 10 жовтня

Рух російських дронів та ракет 10 жовтня. Фото: t.me/mon1tor_ua

За інформацією моніторингового Telegram-каналу, цієї ночі окупанти атакували:

чотири гідроелектростанції;

дві теплові електростанції;

дві теплоелектроцентралі;

трансформатори у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.

Загарбники атакували ракетами, КАБами та дронами різних типів.

"Загалом ворог атакував енергетичну інфраструктуру Києва, Черкащини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини", — йдеться у повідомленні.

Допис "ППО Радар". Фото: скриншот

Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак прокоментував російський обстріл України у ніч проти 10 жовтня.

Наразі графіки відключень світла діють в Полтавській та Сумській областях, а також перебої зафіксовано в Києві.