РФ атакувала енергетику України — рух дронів та ракет 10 жовтня

Нічний обстріл України — карта руху російських дронів та ракет
Російські окупанти у ніч проти 10 жовтня масовано атакували Україну. Зокрема, під ударом противника опинилася енергетична інфраструктура.
Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "ППО радар".
Рух російських цілей 10 жовтня
За інформацією моніторингового Telegram-каналу, цієї ночі окупанти атакували:
- чотири гідроелектростанції;
- дві теплові електростанції;
- дві теплоелектроцентралі;
- трансформатори у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.
Загарбники атакували ракетами, КАБами та дронами різних типів.
"Загалом ворог атакував енергетичну інфраструктуру Києва, Черкащини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, керівник ОП Андрій Єрмак прокоментував російський обстріл України у ніч проти 10 жовтня.
Наразі графіки відключень світла діють в Полтавській та Сумській областях, а також перебої зафіксовано в Києві.
Читайте Новини.LIVE!