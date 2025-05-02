Коваленко прокомментировал взрывы в Крыму и назвал цель атак

Взрывы в Крыму — руководитель ЦПД Коваленко сделал заявление
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко высказался о взрывах во временно оккупированном Крыму. По его словам, демилитаризация полуострова является важной составляющей безопасности в Черном море.
Об этом Андрей Коваленко написал в Telegram в пятницу, 2 мая.
Взрывы в Крыму
Коваленко отметил, что Россия, как и во времена СССР, рассматривает Крым как военную базу. По его словам, это является прямой угрозой для судоходства.
Кроме того, из Крыма оккупанты осуществляют удары по украинским городам.
"Взрывы в Крыму на военных объектах являются исключительно составляющей безопасности", — добавил Коваленко.
Что предшествовало
В ночь на 2 мая во временно оккупированном Крыму раздавались мощные взрывы.
Местные сообщали об ударах по аэродромам.
Напомним, представитель ВМС Дмитрий Плетенчук заявил, что российские захватчики используют Крым для запуска ракет по Украине.
А в Севастополе захватчики накрыли электростанцию металлической сеткой, чтобы защититься от атак украинских беспилотников.
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