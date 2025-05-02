Коваленко прокомментировал взрывы в Крыму и назвал цель атак

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Фото: instagram.com/andrii___kovalenko

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко высказался о взрывах во временно оккупированном Крыму. По его словам, демилитаризация полуострова является важной составляющей безопасности в Черном море.

Об этом Андрей Коваленко написал в Telegram в пятницу, 2 мая.

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Взрывы в Крыму

Коваленко отметил, что Россия, как и во времена СССР, рассматривает Крым как военную базу. По его словам, это является прямой угрозой для судоходства.

Кроме того, из Крыма оккупанты осуществляют удары по украинским городам.

"Взрывы в Крыму на военных объектах являются исключительно составляющей безопасности", — добавил Коваленко.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Что предшествовало

В ночь на 2 мая во временно оккупированном Крыму раздавались мощные взрывы.

Местные сообщали об ударах по аэродромам.

Напомним, представитель ВМС Дмитрий Плетенчук заявил, что российские захватчики используют Крым для запуска ракет по Украине.

А в Севастополе захватчики накрыли электростанцию металлической сеткой, чтобы защититься от атак украинских беспилотников.