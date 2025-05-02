Коваленко прокоментував вибухи в Криму та назвав мету атак

Нічні вибухи в Криму — керівник ЦПД Коваленко зробив заяву
Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко висловився про вибухи в тимчасово окупованому Криму. За його словами, демілітаризація півострова є важливою складовою безпеки в Чорному морі.
Про це Андрій Коваленко написав у Telegram у пʼятницю, 2 травня.
Вибухи в Криму
Коваленко зауважив, що Росія, як і за часів СРСР, розглядає Крим як військову базу. За його словами, це є прямою загрозою для судноплавства.
Крім того, з Криму окупанти здійснюють удари по українських містах.
"Вибухи в Криму на воєнних об‘єктах є виключно складовою безпеки", — додав Коваленко.
Що передувало
У ніч на 2 травня у тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи.
Місцеві повідомляли про удари по аеродромах.
Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що російські загарбники використовують Крим для запуску ракет по Україні.
А у Севастополі загарбники накрили електростанцію металевою сіткою, аби захиститися від атак українських безпілотників.
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