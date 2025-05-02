Коваленко прокоментував вибухи в Криму та назвав мету атак

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Фото: instagram.com/andrii___kovalenko

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко висловився про вибухи в тимчасово окупованому Криму. За його словами, демілітаризація півострова є важливою складовою безпеки в Чорному морі.

Про це Андрій Коваленко написав у Telegram у пʼятницю, 2 травня.

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Вибухи в Криму

Коваленко зауважив, що Росія, як і за часів СРСР, розглядає Крим як військову базу. За його словами, це є прямою загрозою для судноплавства.

Крім того, з Криму окупанти здійснюють удари по українських містах.

"Вибухи в Криму на воєнних об‘єктах є виключно складовою безпеки", — додав Коваленко.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Що передувало

У ніч на 2 травня у тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи.

Місцеві повідомляли про удари по аеродромах.

Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що російські загарбники використовують Крим для запуску ракет по Україні.

А у Севастополі загарбники накрили електростанцію металевою сіткою, аби захиститися від атак українських безпілотників.