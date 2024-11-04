Ночная атака на Украину 4 ноября — как отработала ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: lb.ua

Российские войска в ночь на 4 ноября атаковали Украину из разного типа вооружения. Противовоздушная оборона работала в девяти областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что с 19:00 3 ноября до утра 4 ноября оккупанты выпустили по Украине:

баллистическую ракету "Искандер-М", которой атаковаи Днепропетровскую область;

управляемые авиабомбы, направившиеся на Харьковщину;

80 ударных дронов типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.

По данным ВС, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 50 вражеских дронов. Еще 27 беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

В целом противовоздушная оборона этой ночью работала в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.

Напомним, этой ночью в нескольких районах Киева произошли пожары из-за падения обломков российских "шахедов". Пока информация о пострадавших не поступала.

Также мы писали, что в Ковшаровке Харьковской области в результате вражеского удара по пятиэтажному дому разрушен подъезд. Под завалами находятся не менее трех человек, также есть пострадавшие.