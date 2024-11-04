Нічна атака на Україну 4 листопада — як відпрацювала ППО

Мобільні групи ППО. Фото: lb.ua

Російські війська у ніч проти 4 листопада атакували Україну з різного типу озброєння. Протиповітряна оборона працювала у дев'ятьох областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що з 19:00 3 листопада до ранку 4 листопада окупанти випустили по Україні:

балістичну ракету "Іскандер-М", якою атакували Дніпропетровську область;

керовані авіабомби, які спрямували на Харківщину;

80 ударних дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

За даними ПС, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 08:30 підтверджено збиття 50 ворожих дронів. Ще 27 безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Загалом, протиповітряна оборона цієї ночі працювала у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, цієї ночі у кількох районах Києва трапилися пожежі через падіння уламків російських "шахедів". Наразі інформація про постраждалих не надходила.

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