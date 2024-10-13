Война в Украине — сколько вражеских целей было сбито ночью 13 октября

Силы ПВО уничтожают вражеские цели. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска атаковали Украину в ночь на 13 октября, применив сразу несколько типов ракет, а также ударные беспилотники. Воздушным силам обороны удалось сбить 31 ударный БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба ПС ВСУ в Telegram в воскресенье, 13 октября.

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Сбитые цели 13 октября. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 13 октября российские войска совершили атаку на Полтавскую и Одесскую области — враг применил две баллистические ракеты Искандер-М с Курской области в России и временно оккупированного Крыма. Также противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине.

По данным Воздушных сил, для ночной атаки россияне использовали 68 ударных БпЛА. В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский беспилотник в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

"Еще 36 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08:51 еще один БпЛА был в воздушном пространстве Украины.

Сообщение Воздушных сил. Фото: скриншот

Напомним, утром 13 октября в Киевской области раздавались взрывы, связанные с работой ПВО по российским беспилотникам.

Ранее мы писали, что в сентябре 2024 года количество жертв среди гражданского населения Украины достигло наивысшего уровня за год. В результате атак погибли по меньшей мере 208 человек, еще 1220 получили ранения.