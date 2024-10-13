Війна в Україні — скільки ворожих цілей було збито вночі 13 жовтня

Сили ППО знищують ворожі цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська атакували Україну у ніч проти 13 жовтня, застосувавши одразу кілька типів ракет, а також ударні безпілотники. Повітряним силам оборони вдалося збити 31 ударний БпЛА.

Про це повідомила пресслужба ПС ЗСУ у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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Збиті цілі 13 жовтня. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 13 жовтня російські війська здійснили атаку на Полтавщину та Одещину — ворог застосував дві балістичні ракети Іскандер-М із Курської області у Росії та тимчасово окупованого Криму. Також противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині.

За даними Повітряних сил, для нічної атаки росіяни використали 68 ударних БплА. У результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий безпілотник у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

"Ще 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Станом на 08:51 ще один БпЛА був у повітряному просторі України.

Допис Повітряних сил. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 13 жовтня на Київщині лунали вибухи, пов'язані із роботою ППО по російських безпілотниках.

Раніше ми писали, що у вересні 2024 року кількість жертв серед цивільного населення України досягла найвищого рівня за рік. Внаслідок атак загинули щонайменше 208 осіб, ще 1220 осіб отримали поранення.