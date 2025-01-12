Атака оккупантов 12 января — сколько шахедов сбили силы ПВО Украины

Ночная атака оккупантов — сколько "шахедов" сбили силы ПВО
Российские оккупанты в ночь на 12 января атаковали Украину ударными беспилотниками. В общем враг запускал 94 "шахедов" и дронов-имитаторов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Работа ПВО по российским дронам
Противник атаковал Украину с четырех направлений — Миллерово, Орел, Брянск и Курск.
Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
На данный момент известно о сбитии 60 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в таких областях:
- Полтавской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Киевской;
- Запорожской;
- Кировоградской;
- Житомирской;
- Хмельницкой;
- Донецкой.
"Из-за падения сбитых вражеских беспилотников повреждены несколько домов на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине (обошлось без жертв и пострадавших)", — говорится в сообщении.
Кроме того, были локально потеряны 34 российских беспилотника-имитатора.
Напомним, оккупанты 12 января атаковали Никополь, что в Днепропетровской области. Враг повредил предприятие.
Также 11 января захватчики ударили дроном по авто в селе Приморское Запорожской области. Известно о погибшей женщине.
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