Атака оккупантов 12 января — сколько шахедов сбили силы ПВО Украины

Работа сил ПВО. Фото: Воздушное командование "Юг"

Российские оккупанты в ночь на 12 января атаковали Украину ударными беспилотниками. В общем враг запускал 94 "шахедов" и дронов-имитаторов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Противник атаковал Украину с четырех направлений — Миллерово, Орел, Брянск и Курск.

Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Количество сбитых "шахедов" 12 января. Фото: Воздушные силы ВСУ

На данный момент известно о сбитии 60 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в таких областях:

Полтавской;

Сумской;

Харьковской;

Черкасской;

Черниговской;

Киевской;

Запорожской;

Кировоградской;

Житомирской;

Хмельницкой;

Донецкой.

"Из-за падения сбитых вражеских беспилотников повреждены несколько домов на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине (обошлось без жертв и пострадавших)", — говорится в сообщении.

Кроме того, были локально потеряны 34 российских беспилотника-имитатора.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты 12 января атаковали Никополь, что в Днепропетровской области. Враг повредил предприятие.

Также 11 января захватчики ударили дроном по авто в селе Приморское Запорожской области. Известно о погибшей женщине.