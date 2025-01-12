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Ночная атака оккупантов — сколько "шахедов" сбили силы ПВО

12 января 2025 09:54
Аркадий Пастула - Редактор
Атака оккупантов 12 января — сколько шахедов сбили силы ПВО Украины
Работа сил ПВО. Фото: Воздушное командование "Юг"
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в ночь на 12 января атаковали Украину ударными беспилотниками. В общем враг запускал 94 "шахедов" и дронов-имитаторов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Противник атаковал Украину с четырех направлений — Миллерово, Орел, Брянск и Курск.

Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Работа ПВО в Украине 12 января
Количество сбитых "шахедов" 12 января. Фото: Воздушные силы ВСУ

На данный момент известно о сбитии 60 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в таких областях:

  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Черкасской;
  • Черниговской;
  • Киевской;
  • Запорожской;
  • Кировоградской;
  • Житомирской;
  • Хмельницкой;
  • Донецкой.

"Из-за падения сбитых вражеских беспилотников повреждены несколько домов на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине (обошлось без жертв и пострадавших)", — говорится в сообщении.

Кроме того, были локально потеряны 34 российских беспилотника-имитатора.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты 12 января атаковали Никополь, что в Днепропетровской области. Враг повредил предприятие.

Также 11 января захватчики ударили дроном по авто в селе Приморское Запорожской области. Известно о погибшей женщине.

война Украина оккупанты ПВО беспилотник

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