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Ночная атака на Украину — сколько беспилотников сбили силы ПВО

23 сентября 2024 08:22
Карина Приходько - Редактор
Ночная атака дронов 23 сентября — сколько беспилотников сбили силы ПВО
Работа ПВО. Фото: 126 отдельная бригада терробороны
Карина Приходько - Редактор

Российская оккупационная армия в ночь на 23 сентября ударила по Украине ракетами и ударными дронами типа Shahed. Противовоздушная оборона сбила три вражеских беспилотника. 

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Работа ПВО ночью 23 сентября

В Воздушных силах рассказали, что в эту ночь в воздушном пространстве Украины обнаружили шесть средств воздушного нападения:

  • две управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • четыре ударных БпЛА типа "Shahed".

В результате боевой работы сбиты три вражеских БпЛА в Сумской области. Остальные воздушные цели — один "шахед" и две управляемые авиационные ракеты, не достигшие своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.

Работа ПВО ночью 23 сентября
Результаты работы ПВО в ночь на 23 сентября. Фото: t.me/kpszsu

Напомним, вечером, 22 сентября, раздался мощный взрыв в Тернополе. Вспыхнул пожар на трансформаторной подстанции. В результате часть города осталась без света.

Кроме того, 22 сентября россияне нанесли удар по городу Конотоп Сумской области. По данным городского головы Артема Семенихина, погибших и пострадавших нет

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные силы

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