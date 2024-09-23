Ночная атака дронов 23 сентября — сколько беспилотников сбили силы ПВО

Ночная атака на Украину — сколько беспилотников сбили силы ПВО
Российская оккупационная армия в ночь на 23 сентября ударила по Украине ракетами и ударными дронами типа Shahed. Противовоздушная оборона сбила три вражеских беспилотника.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Работа ПВО ночью 23 сентября
В Воздушных силах рассказали, что в эту ночь в воздушном пространстве Украины обнаружили шесть средств воздушного нападения:
- две управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- четыре ударных БпЛА типа "Shahed".
В результате боевой работы сбиты три вражеских БпЛА в Сумской области. Остальные воздушные цели — один "шахед" и две управляемые авиационные ракеты, не достигшие своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны.
Напомним, вечером, 22 сентября, раздался мощный взрыв в Тернополе. Вспыхнул пожар на трансформаторной подстанции. В результате часть города осталась без света.
Кроме того, 22 сентября россияне нанесли удар по городу Конотоп Сумской области. По данным городского головы Артема Семенихина, погибших и пострадавших нет
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