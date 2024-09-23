Нічна атака дронів 23 вересня — скільки безпілотників збили сили ППО

Робота ППО. Фото: 126 окрема бригада тероборони

Російська окупаційна армія у ніч проти 23 вересня вдарила по Україні ракетами та ударними дронами типу Shahed. Протиповітряна оборона збила три ворожі безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Робота ППО вночі 23 вересня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі в повітряному просторі України виявили шість засобів повітряного нападу:

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;

чотири ударні БпЛА типу "Shahed".

В результаті бойової роботи збито три ворожі БпЛА у Сумській області. Решта повітряних цілей — один "шахед" та дві керовані авіаційні ракети — не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони.

Результати роботи ППО вночі 23 вересня. Фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, у неділю ввечері, 22 вересня, пролунав потужний вибух у Тернополі. Спалахнула пожежа на трансформаторній підстанції. Унаслідок цього частина міста залишилася без світла.

Крім того, 22 вересня росіяни завдали удару по місту Конотоп Сумської області. За даними міського голови Артема Семеніхіна, загиблих та постраждалих немає.