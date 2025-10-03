Атака на Украину 3 октября - над какими регионами летели дроны и ракеты

Ночная атака на Украину — ориентировочный маршрут ракет и дронов
Дата публикации 3 октября 2025 09:07
Работа ППО. Фото: Нацгвардия
Россия вчера вечером и ночью осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины. Основное направление удара — Полтава, Харьковщина, Буча, Одесса, Днепр, Конотоп/район.
Мониторинговый канал "ПВО радар" опубликовал примерный маршрут ракет и дронов во время атаки, начиная с 13:00.
Сколько ракет и дронов запустила РФ
По предварительным подсчетам было применено:
- 200-300 БпЛА различных типов;
- 17 крылатых ракет различных типов;
- семь баллистических ракет "Искандер-М".
Напомним, взрывы ночью раздавались в Полтаве. РФ атаковала город ракетами.
