Ночная атака на Украину — ориентировочный маршрут ракет и дронов

Ночная атака на Украину — ориентировочный маршрут ракет и дронов

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 09:07
Атака на Украину 3 октября - над какими регионами летели дроны и ракеты
Работа ППО. Фото: Нацгвардия

Россия вчера вечером и ночью осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины. Основное направление удара — Полтава, Харьковщина, Буча, Одесса, Днепр, Конотоп/район.

Мониторинговый канал "ПВО радар" опубликовал примерный маршрут ракет и дронов во время атаки, начиная с 13:00.

Читайте также:

Сколько ракет и дронов запустила РФ

По предварительным подсчетам было применено:

  • 200-300 БпЛА различных типов;
  • 17 крылатых ракет различных типов;
  • семь баллистических ракет "Искандер-М".
ракети
Примерный маршрут ракет и дронов. Фото: ПВО Радар

Напомним, взрывы ночью раздавались в Полтаве. РФ атаковала город ракетами.

Также громко было в Одессе и Днепре.

взрыв оккупанты ракеты дроны война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
