Атака на Украину 3 октября - над какими регионами летели дроны и ракеты

Россия вчера вечером и ночью осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины. Основное направление удара — Полтава, Харьковщина, Буча, Одесса, Днепр, Конотоп/район.

Мониторинговый канал "ПВО радар" опубликовал примерный маршрут ракет и дронов во время атаки, начиная с 13:00.

Сколько ракет и дронов запустила РФ

По предварительным подсчетам было применено:

200-300 БпЛА различных типов;

17 крылатых ракет различных типов;

семь баллистических ракет "Искандер-М".

Примерный маршрут ракет и дронов. Фото: ПВО Радар

Напомним, взрывы ночью раздавались в Полтаве. РФ атаковала город ракетами.

Также громко было в Одессе и Днепре.