Україна
Нічна атака на Україну — орієнтовний маршрут ракет і дронів

Нічна атака на Україну — орієнтовний маршрут ракет і дронів

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 09:07
Атака на Україну 3 жовтня — над якими регіонами летіли дрони і ракети
Робота ППО. Фото: Нацгвардія

Росія вчора ввечері та вночі здійснила масований комбінований удар по території України. Основний напрямок удару — Полтава, Харківщина, Буча, Одеса, Дніпро, Конотоп/район.

Моніторинговий канал "ППО радар" опублікував приблизний маршрут ракет і дронів під час атаки, починаючи з 13:00.

Скільки ракет і дронів запустила РФ

За попередніми підрахунками було застосовано:

  • 200-300 БпЛА різних типів;
  • 17 крилатих ракет різних типів;
  • сім балістичних ракет "Іскандер-М".
ракети
Приблизний маршрут ракет і дронів. Фото: ППО Радар

Нагадаємо, вибухи вночі лунали у Полтаві. РФ атакувала місто ракетами.

Також гучно було в Одесі та Дніпрі.

вибух окупанти ракети дрони війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
