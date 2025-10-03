Атака на Україну 3 жовтня — над якими регіонами летіли дрони і ракети

Нічна атака на Україну — орієнтовний маршрут ракет і дронів
Дата публікації: 3 жовтня 2025 09:07
Робота ППО. Фото: Нацгвардія
Росія вчора ввечері та вночі здійснила масований комбінований удар по території України. Основний напрямок удару — Полтава, Харківщина, Буча, Одеса, Дніпро, Конотоп/район.
Моніторинговий канал "ППО радар" опублікував приблизний маршрут ракет і дронів під час атаки, починаючи з 13:00.
Скільки ракет і дронів запустила РФ
За попередніми підрахунками було застосовано:
- 200-300 БпЛА різних типів;
- 17 крилатих ракет різних типів;
- сім балістичних ракет "Іскандер-М".
Нагадаємо, вибухи вночі лунали у Полтаві. РФ атакувала місто ракетами.
Також гучно було в Одесі та Дніпрі.
