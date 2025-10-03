Атака на Україну 3 жовтня — над якими регіонами летіли дрони і ракети

Робота ППО. Фото: Нацгвардія

Росія вчора ввечері та вночі здійснила масований комбінований удар по території України. Основний напрямок удару — Полтава, Харківщина, Буча, Одеса, Дніпро, Конотоп/район.

Моніторинговий канал "ППО радар" опублікував приблизний маршрут ракет і дронів під час атаки, починаючи з 13:00.

Скільки ракет і дронів запустила РФ

За попередніми підрахунками було застосовано:

200-300 БпЛА різних типів;

17 крилатих ракет різних типів;

сім балістичних ракет "Іскандер-М".

Приблизний маршрут ракет і дронів. Фото: ППО Радар

Нагадаємо, вибухи вночі лунали у Полтаві. РФ атакувала місто ракетами.

Також гучно було в Одесі та Дніпрі.