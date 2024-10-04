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Ночная атака дронов на Украину — сколько "шахедов" приземлили силы ПВО

4 октября 2024 09:48
Карина Приходько - Редактор
Обстрелы Украины ночью 4 октября — сколько дронов уничтожила ПВО
Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Карина Приходько - Редактор

Противовоздушная оборона Украины ночью 4 октября уничтожила 9 из 19 ударных дронов России типа Shahed. Еще семь беспилотников были локационно потеряны.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Результаты работы ПВО ночью 4 октября

В ПС рассказали, что ночью 4 октября россияне атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, выпустив 19 ударных "шахедов" из Приморско-Ахтарска и Курска.

Как известно, противовоздушная оборона уничтожила девять беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. Еще семь вражеских дронов локационно потеряно, вероятно вследствие противодействия РЭБ.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

работа ПВО ночью 4 октября
Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

Напомним, 3 октября россияне атаковали приграничье Корюковского района Черниговской области. Враг нанес удар по автомобилю со сжиженным газом.

Также мы писали, что 2 октября российская авиация осуществила серию бомбардировок пригорода Харькова. Под ударом оказались несколько населенных пунктов.

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные силы

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