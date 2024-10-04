Обстрелы Украины ночью 4 октября — сколько дронов уничтожила ПВО

Ночная атака дронов на Украину — сколько "шахедов" приземлили силы ПВО
Противовоздушная оборона Украины ночью 4 октября уничтожила 9 из 19 ударных дронов России типа Shahed. Еще семь беспилотников были локационно потеряны.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Результаты работы ПВО ночью 4 октября
В ПС рассказали, что ночью 4 октября россияне атаковали объекты критической инфраструктуры Украины, выпустив 19 ударных "шахедов" из Приморско-Ахтарска и Курска.
Как известно, противовоздушная оборона уничтожила девять беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях. Еще семь вражеских дронов локационно потеряно, вероятно вследствие противодействия РЭБ.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Напомним, 3 октября россияне атаковали приграничье Корюковского района Черниговской области. Враг нанес удар по автомобилю со сжиженным газом.
Также мы писали, что 2 октября российская авиация осуществила серию бомбардировок пригорода Харькова. Под ударом оказались несколько населенных пунктов.
Читайте Новини.LIVE!