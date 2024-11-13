Оккупанты пытались пойти в штурм — 5 ОШБр показала видео боя

Неудачный ночной штурм россиян — 5 ОШБр показала видео атак
Россияне пытались штурмовать позиции бойцов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Украинские защитники дали отпор врагу и уничтожили их технику и бойцов.
Видео точных ударов по вражеским позициям показала 5 Отдельная штурмовая Киевская бригада.
Уничтожение россиян во время штурма
"Ликвидация вражеской пехоты: оккупанты потерпели неудачу при попытке штурма позиций бойцов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Неудача стоила россиянам жизней и техники", — прокомментировали в бригаде.
Напомним, недавно пограничники бригады "Гарт" показали на видео , как ударили по оккупантам на Волчанском направлении. А боец из "Азова" с позывным "Рио" рассказал, как происходила эвакуация из Мариуполя .
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