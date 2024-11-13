Оккупанты пытались пойти в штурм — 5 ОШБр показала видео боя

Уничтожена вражеская техника. Фото иллюстративное: 5 ОМБр

Россияне пытались штурмовать позиции бойцов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Украинские защитники дали отпор врагу и уничтожили их технику и бойцов.

Видео точных ударов по вражеским позициям показала 5 Отдельная штурмовая Киевская бригада.

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Взрыв после точного сброса боеприпаса по российским войскам. Фото: скриншот

Взрыв вражеской техники. Фото: скриншот

"Ликвидация вражеской пехоты: оккупанты потерпели неудачу при попытке штурма позиций бойцов 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Неудача стоила россиянам жизней и техники", — прокомментировали в бригаде.

Напомним, недавно пограничники бригады "Гарт" показали на видео , как ударили по оккупантам на Волчанском направлении. А боец из "Азова" с позывным "Рио" рассказал, как происходила эвакуация из Мариуполя .