Окупанти намагалися піти у штурм — 5 ОШБр показала відео бою

Знищена ворожа техніка. Фото ілюстративне: 5 ОМБр

Росіяни намагалися штурмувати позиції бійців 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Натомість українські захисники дали відсіч ворогу та знищили їх техніку та бійців.

Відео влучних ударів по ворожих позиціях показала 5 Окрема штурмова Київська бригада.

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Вибух ворожої техніки. Фото: скриншот

"Ліквідація ворожої піхоти: окупанти зазнали невдачі при спробі штурму позицій бійців 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Невдача коштувала росіянам життів та техніки", — прокоментували у бригаді.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники бригади "Гарт" показали на відео, як вдарили по окупантах на Вовчанському напрямку. А боєць з "Азову" з позивним "Ріо" розповів, як відбувалась евакуація з Маріуполя.