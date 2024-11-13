Окупанти намагалися піти у штурм — 5 ОШБр показала відео бою

Невдалий нічний штурм росіян — 5 ОШБр показала відео влучних атак
Росіяни намагалися штурмувати позиції бійців 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Натомість українські захисники дали відсіч ворогу та знищили їх техніку та бійців.
Відео влучних ударів по ворожих позиціях показала 5 Окрема штурмова Київська бригада.
Знищення росіян під час штурму
"Ліквідація ворожої піхоти: окупанти зазнали невдачі при спробі штурму позицій бійців 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Невдача коштувала росіянам життів та техніки", — прокоментували у бригаді.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники бригади "Гарт" показали на відео, як вдарили по окупантах на Вовчанському напрямку. А боєць з "Азову" з позивним "Ріо" розповів, як відбувалась евакуація з Маріуполя.
Читайте Новини.LIVE!