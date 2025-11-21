Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Неприемлемый для Украины — эксперт о мирном плане США

Неприемлемый для Украины — эксперт о мирном плане США

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 19:50
обновлено: 20:01
28 пунктов мирного плана — он неприемлем для Украины
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОПУ

США предлагают Украине свой мирный план, но ни один из предложенных пунктов неприемлем для Украины. Конституция прямо закрепляет курс Украины в НАТО.

Об этом заявил экс-советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире День.LIVE 21 ноября.

Реклама
Читайте также:

Мирный план США для Украины

Шкиряк отметил, что в мирном плане США можно рассматривать и потенциально обсуждать только один элемент — это вопрос внеблокового статуса. Однако только в контексте обсуждения гарантий безопасности, которых в предложенном документе нет вообще.

По его словам, Конституция закрепляет курс Украины в НАТО, поэтому отказ от этого направления требовал бы переосмысления на уровне гарантий, способных реально защитить государство.

"Этот план — это безумие. Это чисто российский план, который предусматривает полную капитуляцию Украины и полную сдачу, фактически нивелирование Украинского государства", — сказал экс-советник главы МВД.

Напомним, Трамп установил Украине крайний срок принятия мирного плана. Наша страна должна сделать это как можно быстрее.

Также Зеленский обсудил "мирный план" с лидерами трех стран. Речь идет о президентах Франции, Германии и Великобритании.

США переговоры война в Украине мирный план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации