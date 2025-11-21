28 пунктов мирного плана — он неприемлем для Украины

Неприемлемый для Украины — эксперт о мирном плане США
США предлагают Украине свой мирный план, но ни один из предложенных пунктов неприемлем для Украины. Конституция прямо закрепляет курс Украины в НАТО.
Об этом заявил экс-советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире День.LIVE 21 ноября.
Мирный план США для Украины
Шкиряк отметил, что в мирном плане США можно рассматривать и потенциально обсуждать только один элемент — это вопрос внеблокового статуса. Однако только в контексте обсуждения гарантий безопасности, которых в предложенном документе нет вообще.
По его словам, Конституция закрепляет курс Украины в НАТО, поэтому отказ от этого направления требовал бы переосмысления на уровне гарантий, способных реально защитить государство.
"Этот план — это безумие. Это чисто российский план, который предусматривает полную капитуляцию Украины и полную сдачу, фактически нивелирование Украинского государства", — сказал экс-советник главы МВД.
Напомним, Трамп установил Украине крайний срок принятия мирного плана. Наша страна должна сделать это как можно быстрее.
Также Зеленский обсудил "мирный план" с лидерами трех стран. Речь идет о президентах Франции, Германии и Великобритании.
Читайте Новини.LIVE!