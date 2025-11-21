28 пунктов мирного плана — он неприемлем для Украины

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОПУ

США предлагают Украине свой мирный план, но ни один из предложенных пунктов неприемлем для Украины. Конституция прямо закрепляет курс Украины в НАТО.

Об этом заявил экс-советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире День.LIVE 21 ноября.

Реклама

Читайте также:

Мирный план США для Украины

Шкиряк отметил, что в мирном плане США можно рассматривать и потенциально обсуждать только один элемент — это вопрос внеблокового статуса. Однако только в контексте обсуждения гарантий безопасности, которых в предложенном документе нет вообще.

По его словам, Конституция закрепляет курс Украины в НАТО, поэтому отказ от этого направления требовал бы переосмысления на уровне гарантий, способных реально защитить государство.

"Этот план — это безумие. Это чисто российский план, который предусматривает полную капитуляцию Украины и полную сдачу, фактически нивелирование Украинского государства", — сказал экс-советник главы МВД.

Напомним, Трамп установил Украине крайний срок принятия мирного плана. Наша страна должна сделать это как можно быстрее.

Также Зеленский обсудил "мирный план" с лидерами трех стран. Речь идет о президентах Франции, Германии и Великобритании.