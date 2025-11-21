28 пунктів мирного плану — він неприйнятий для України

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: ОПУ

США пропонують Україні свій мирний план, але жоден із запропонованих пунктів неприйнятний для України. Конституція прямо закріплює курс України до НАТО.

Про це заявив ексрадник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в ефірі День.LIVE 21 листопада.

Мирний план США для України

Шкіряк зазначив, що в мирному плані США можна розглядати й потенційно обговорювати лише один елемент — це питання позаблокового статусу. Однак лише в контексті обговорення безпекових гарантій, яких у запропонованому документі немає взагалі.

За його словами, Конституція закріплює курс України до НАТО, тому відмова від цього напряму потребувала б переосмислення на рівні гарантій, здатних реально захистити державу.

"Цей план — це божевілля. Це суто російський план, який передбачає повну капітуляцію України й повну здачу, фактично нівелювання Української держави", — сказав ексрадник очільника МВС.

Нагадаємо, Трамп встановив Україні крайній термін ухвалення мирного плану. Наша країна повинна зробити це якнайшвидше.

Також Зеленський обговорив "мирний план" із лідерами трьох країн. Йдеться про президентів Франції, Німеччини та Великої Британії.