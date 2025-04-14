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Нет оснований надеяться на быстрый конец войны, — нардеп

14 апреля 2025 12:08
Аркадий Пастула - Редактор
Крейденко заявил, что нет оснований на быстрый конец войны в Украине
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор

Народный депутат Владимир Крейденко заявил, что нет оснований надеяться на скорое завершение войны. Таким образом, нет оснований прекращать военное положение.

Об этом Владимир Крейденко сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 14 апреля.

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О том, что нет оснований для скорого конца войны, Крейденко сказал, комментируя предложение главы государства продлить действие особого правового режима в условиях войны.

"Мы видим объективно, какая ситуация в Украине, какая ситуация с переговорными моментами, договоренности с Трампом о прекращении войны в Украине затягиваются. Не так быстро эти решения нарабатываются и не так они выполняются", — подчеркнул нардеп.

Кроме того, Крейденко высказался относительно проведения выборов президента в Украине.

"Если будет перемирие, если будут все условия для того, чтобы проводить выборы — почему же их не провести? Надо проводить", — добавил он.

Напомним, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что идет подготовка к послевоенным выборам.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что выборы в Украине могут состояться только после окончания войны.

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