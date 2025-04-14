Крейденко заявив, що немає підстав на швидкий кінець війни в Україні

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Народний депутат Володимир Крейденко заявив, що немає підстав сподіватися на швидке завершення війни. Таким чином, немає підстав припиняти воєнний стан.

Про це Володимир Крейденко сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 14 квітня.

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Щодо того, що немає підстав на швидкий кінець війни, Крейденко сказав, коментуючи пропозицію глави держави продовжити дію особливого правового режиму в умовах війни.

"Ми бачимо обʼєктивно, яка ситуація в Україні, яка ситуація з перемовинами моментами, домовленості з Трампом щодо припинення війни в Україні затягуються. Не так швидко ці рішення напрацьовуються, і не так вони виконуються", — наголосив нардеп.

Крім того, Крейденко висловився щодо проведення виборів президента в Україні.

"Якщо буде перемир'я, якщо будуть всі умови для того, щоб проводити вибори — чому ж їх не провести? Треба проводити", — додав він.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що триває підготовка до післявоєнних виборів.

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після закінчення війни.