В Кремле считают, что Трампу не удастся закончить войну за сутки

Пусть пытается закончить войну за сутки — посол РФ о плане Трампа
Россия открыта для переговоров по прекращению войны в Украине, если их инициирует Дональд Трамп . Однако эти переговоры должны быть основаны на реалиях российских успехов.
Об этом в интервью журналистам в Женеве заявил посол Москвы в ООН Геннадий Гатилов, сообщает Reuters .
Что думает Кремль о плане Трампа
По его мнению, ничто не может остановить Трампа в попытках закончить войну через 24 часа, как он обещал. Но это не значит, что попытка будет результативна без учета интересов РФ, отметил Гатилов.
" Трамп пообещал урегулировать украинский кризис за одну ночь. Ладно, пусть попробует. Но мы люди реалисты, конечно, мы понимаем, что этого никогда не произойдет ", - сказал посол России в ООН в Женеве.
Однако чиновник высказался о поддержке любых предложений, которые смогут хотя бы стать стартом для начала переговорного процесса.
" Но если он начинает или что-то предлагает для начала политического процесса, это приветствуется ", - подчеркнул Гатилов.
Он добавил, что любые подобные переговоры должны основываться на том, что он назвал "реалиями на месте". Гатилов отметил, что избрание Трампа представляет новую возможность для диалога с Соединенными Штатами, но выразил сомнения по поводу более широкой перезагрузки отношений, повторяя предыдущие оговорки, высказанные Кремлем.
" Политическая элита США, несмотря на внутренние политические сдвиги, последовательно придерживается позиции сдерживания Москвы, и эта ориентация, к сожалению, глубоко укоренена, и смена администрации мало что ее изменяет ", - сказал он.
Напомним, Трамп может назначить специального представителя по миру для Украины, который будет вести переговоры с Россией.
Также администрация Джо Байдена увеличит поддержку Украины по инаугурации Дональда Трампа.
Читайте Новини.LIVE!