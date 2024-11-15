В Кремле считают, что Трампу не удастся закончить войну за сутки

Посол России в ООН Геннадий Гатилов. Фото: CNN

Россия открыта для переговоров по прекращению войны в Украине, если их инициирует Дональд Трамп . Однако эти переговоры должны быть основаны на реалиях российских успехов.

Об этом в интервью журналистам в Женеве заявил посол Москвы в ООН Геннадий Гатилов, сообщает Reuters .

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По его мнению, ничто не может остановить Трампа в попытках закончить войну через 24 часа, как он обещал. Но это не значит, что попытка будет результативна без учета интересов РФ, отметил Гатилов.

" Трамп пообещал урегулировать украинский кризис за одну ночь. Ладно, пусть попробует. Но мы люди реалисты, конечно, мы понимаем, что этого никогда не произойдет ", - сказал посол России в ООН в Женеве.

Однако чиновник высказался о поддержке любых предложений, которые смогут хотя бы стать стартом для начала переговорного процесса.

" Но если он начинает или что-то предлагает для начала политического процесса, это приветствуется ", - подчеркнул Гатилов.

Он добавил, что любые подобные переговоры должны основываться на том, что он назвал "реалиями на месте". Гатилов отметил, что избрание Трампа представляет новую возможность для диалога с Соединенными Штатами, но выразил сомнения по поводу более широкой перезагрузки отношений, повторяя предыдущие оговорки, высказанные Кремлем.

" Политическая элита США, несмотря на внутренние политические сдвиги, последовательно придерживается позиции сдерживания Москвы, и эта ориентация, к сожалению, глубоко укоренена, и смена администрации мало что ее изменяет ", - сказал он.

Напомним, Трамп может назначить специального представителя по миру для Украины, который будет вести переговоры с Россией.

Также администрация Джо Байдена увеличит поддержку Украины по инаугурации Дональда Трампа.