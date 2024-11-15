У Кремлі вважають, що Трампу не вдасться закінчити війну за добу

Посол Росії в ООН Геннадій Гатілов. Фото: CNN

Росія відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні, якщо їх ініціює Дональд Трамп. Проте ці переговори мають ґрунтуватися на реаліях російських успіхів.

Про це в інтерв'ю журналістам у Женеві заявив посол Москви в ООН Генадій Гатілов, повідомляє Reuters.

Читайте також:

Що думає Кремль про план Трампа

На його думку, ніщо не може зупинити Трампа у спробах закінчити війну за 24 години, як він обіцяв. Але це не значить, що спроба буде результативною без врахувань інтересів РФ, зазначив Гатілов.

"Трамп пообіцяв врегулювати українську кризу за одну ніч. Гаразд, нехай спробує. Але ми люди реалісти, звичайно, ми розуміємо, що цього ніколи не станеться", — сказав посол Росії в ООН у Женеві.

Проте чиновник висловився про підтримку будь-яких пропозицій, які зможуть принаймні стати стартом для початку переговорного процесу.

"Але якщо він починає або щось пропонує для початку політичного процесу, це вітається", — підкреслив Гатілов.

Він додав, що будь-які подібні переговори повинні базуватися на тому, що він назвав "реаліями на місці". Гатілов зазначив, що обрання Трампа представляє нову можливість для діалогу зі Сполученими Штатами, але висловив сумніви щодо ширшого перезавантаження відносин, повторюючи попередні застереження, висловлені Кремлем.

"Політична еліта США, незважаючи на внутрішні політичні зрушення, послідовно дотримується позиції стримування Москви, і ця орієнтація, на жаль, глибоко вкорінена, і зміна адміністрації мало що її змінює", — сказав він.

Нагадаємо, Трамп може призначити спеціального представника з питань миру для України, який буде вести переговори з Росією.

Також адміністрація Джо Байдена збільшить підтримку України до інавгурації Дональда Трампа.