Атака на Кременчуг 15 июня — реакция МИД

Работа сотрудников ГСНС. Фото: x.com/mfa_ukraine/

В ночь на 15 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по городу Кременчуг и другим районам Полтавской области. Использовались ракеты разных типов и дроны-камикадзе.

В результате атаки были повреждены объекты энергетики, сельского хозяйства, а также жилые дома и автомобили, сообщает МИД Украины.

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В небе над Украиной снова работала противовоздушная оборона. По предварительным данным, удалось сбить большую часть вражеских целей, однако разрушений избежать не удалось. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет.

Спасатели тушат атакованные объекты. Фото: x.com/mfa_ukraine/

Взрывы и падение обломков вызвали многочисленные пожары. В Чутовской громаде и в самом Кременчуге загорелись дома и техника, повреждены линии электропередачи. На месте оперативно работали спасатели и аварийные службы, ликвидируя последствия обстрела.

Украинские власти осудили действия России и подчеркнули необходимость усиления международной поддержки. В МИД Украины подчеркнули, что агрессор понимает только язык силы и его не остановить одними словами.

"Россия не останавливается на словах. Она понимает только язык силы. Мировое сообщество должно ввести максимально жёсткие санкции и усилить оборону Украины", — заявили в МИД.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский привел данные о количестве сбитых воздушных целей в небе над Украиной во время атаки на Полтавщину.

Также известно об атаке РФ на представительство одной из крупнейших американских компаний, которое было расположено в Киеве.