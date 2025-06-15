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Главная Армия Не остановить словами — в МИД отреагировали на удар по Кременчугу

Не остановить словами — в МИД отреагировали на удар по Кременчугу

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Дата публикации 15 июня 2025 17:02
Атака на Кременчуг 15 июня — реакция МИД
Работа сотрудников ГСНС. Фото: x.com/mfa_ukraine/
Ключові моменти Что заявили официальные лица про обстрел Украины

В ночь на 15 июня Россия нанесла массированный комбинированный удар по городу Кременчуг и другим районам Полтавской области. Использовались ракеты разных типов и дроны-камикадзе.

В результате атаки были повреждены объекты энергетики, сельского хозяйства, а также жилые дома и автомобили, сообщает МИД Украины.

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Что заявили официальные лица про обстрел Украины

В небе над Украиной снова работала противовоздушная оборона. По предварительным данным, удалось сбить большую часть вражеских целей, однако разрушений избежать не удалось. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет. 

ГСНС Полтавской области
Спасатели тушат атакованные объекты. Фото: x.com/mfa_ukraine/

Взрывы и падение обломков вызвали многочисленные пожары. В Чутовской громаде и в самом Кременчуге загорелись дома и техника, повреждены линии электропередачи. На месте оперативно работали спасатели и аварийные службы, ликвидируя последствия обстрела.

Украинские власти осудили действия России и подчеркнули необходимость усиления международной поддержки. В МИД Украины подчеркнули, что агрессор понимает только язык силы и его не остановить одними словами.

"Россия не останавливается на словах. Она понимает только язык силы. Мировое сообщество должно ввести максимально жёсткие санкции и усилить оборону Украины", — заявили в МИД. 

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский привел данные о количестве сбитых воздушных целей в небе над Украиной во время атаки на Полтавщину. 

Также известно об атаке РФ на представительство одной из крупнейших американских компаний, которое было расположено в Киеве. 

Кременчуг Полтавская область война в Украине ракетный удар балистическая атака
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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