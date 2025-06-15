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Головна Армія Не зупинити словами — у МЗС відреагували на удар по Кременчуку

Не зупинити словами — у МЗС відреагували на удар по Кременчуку

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Дата публікації: 15 червня 2025 17:02
Атака на Кременчук 15 червня — реакція МЗС
Робота співробітників ДСНС. Фото: x.com/mfa_ukraine/
Ключові моменти Що заявили офіційні особи про обстріл України

У ніч на 15 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по місту Кременчук та інших районах Полтавської області. Використовувалися ракети різних типів та дрони-камікадзе.

Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкти енергетики, сільського господарства, а також житлові будинки та автомобілі, повідомляє МЗС України.

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Що заявили офіційні особи про обстріл України

У небі над Україною знову працювала протиповітряна оборона. За попередніми даними, вдалося збити більшу частину ворожих цілей, однак руйнувань уникнути не вдалося. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає.

ГСНС Полтавской области
Рятувальники гасять атаковані об'єкти. Фото: x.com/mfa_ukraine/

Вибухи та падіння уламків спричинили численні пожежі. У Чутівській громаді та в самому Кременчуці загорілися будинки й техніка, пошкоджено лінії електропередач. На місці оперативно працювали рятувальники та аварійні служби, ліквідовуючи наслідки обстрілу.

Українська влада засудила дії Росії та наголосила на необхідності посилення міжнародної підтримки. У МЗС України наголосили, що агресор розуміє тільки мову сили і його не зупинити одними словами.

"Росія не зупиняється на словах. Вона розуміє тільки мову сили. Світова спільнота має запровадити максимально жорсткі санкції та посилити оборону України", — заявили в МЗС.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський навів дані про кількість збитих повітряних цілей у небі над Україною під час атаки на Полтавщину.

Також відомо про атаку РФ на представництво однієї з найбільших американських компаній, яке було розташоване в Києві.

Кременчук Полтавська область війна в Україні ракетний удар балістична атака ДСНС
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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