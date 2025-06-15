Атака на Кременчук 15 червня — реакція МЗС

Робота співробітників ДСНС. Фото: x.com/mfa_ukraine/

У ніч на 15 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по місту Кременчук та інших районах Полтавської області. Використовувалися ракети різних типів та дрони-камікадзе.

Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкти енергетики, сільського господарства, а також житлові будинки та автомобілі, повідомляє МЗС України.

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У небі над Україною знову працювала протиповітряна оборона. За попередніми даними, вдалося збити більшу частину ворожих цілей, однак руйнувань уникнути не вдалося. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає.

Рятувальники гасять атаковані об'єкти. Фото: x.com/mfa_ukraine/

Вибухи та падіння уламків спричинили численні пожежі. У Чутівській громаді та в самому Кременчуці загорілися будинки й техніка, пошкоджено лінії електропередач. На місці оперативно працювали рятувальники та аварійні служби, ліквідовуючи наслідки обстрілу.

Українська влада засудила дії Росії та наголосила на необхідності посилення міжнародної підтримки. У МЗС України наголосили, що агресор розуміє тільки мову сили і його не зупинити одними словами.

"Росія не зупиняється на словах. Вона розуміє тільки мову сили. Світова спільнота має запровадити максимально жорсткі санкції та посилити оборону України", — заявили в МЗС.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський навів дані про кількість збитих повітряних цілей у небі над Україною під час атаки на Полтавщину.

Також відомо про атаку РФ на представництво однієї з найбільших американських компаній, яке було розташоване в Києві.