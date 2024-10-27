На войне умер командир Сергей Липский - правозащитник раскрыла детали

Боевой командир Сергей Липский. Фото: Новинарня

На фронте 25 октября умер командир 420 отдельного батальона беспилотных систем Сергей Липский с позывным "Чорномор". Он откладывал срочную операцию, потому что не хотел подвести военных на передовой.

О смерти защитника сообщила правозащитница, соучредительница и координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова в Facebook.

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По ее словам, Липский давно мог демобилизоваться по возрасту и состоянию здоровья, а в июле у него должна быть срочная операция. Тогда полковник был назначен командиром батальона — он считал это большой честью и ответственностью.

"Он откладывал операцию, потому что очень ценил доверие и очень боялся подвести своих людей", — отметила Решетилова.

Правозащитница вспомнила, что "Чорномор" считал, что каждый военный должен при малейшем случае ехать домой, к семье и близким и всегда просил не трогать тех, кто приезжал с передовой. Также он любил хвалить подчиненных и гордился ими.

Скриншот поста Решетиловой

Напомним, украинский военнослужащий и известный спортсмен Максим Петренко погиб во время боевых действий в Донецком направлении.

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