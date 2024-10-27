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Не зробив вчасно операцію — на війні помер бойовий командир

27 жовтня 2024 12:02
Євгенія Брюховецька - редактор
На війні помер командир Сергій Ліпський — правозахисниця розкрила деталі
Бойовий командир Сергій Ліпський. Фото: Новинарня
Євгенія Брюховецька - редактор

На фронті 25 жовтня помер командир 420-го окремого батальйону безпілотних систем Сергій Ліпський із позивним "Чорномор". Він відкладав термінову операцію, бо не хотів підвести військових на передовій.

Про смерть захисника повідомила правозахисниця, співзасновниця та координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова у Facebook.

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За її словами, Липський давно міг демобілізуватися за віком і станом здоров'я, а у липні у нього мала бути термінова операція. Тоді полковника призначили командиром батальйону — він вважав це великою честю і відповідальністю.

"Він відкладав операцію, тому що дуже цінував довіру і дуже боявся підвести своїх людей", — зазначила Решетилова.

Правозахисниця пригадала, що "Чорномор" вважав, що кожен військовий має за найменшої нагоди їхати додому, до сімʼї і близьких та завжди просив не чіпати тих, хто приїжджав з передової. Також він дуже любив хвалити підлеглих та пишався ними. 

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Скриншот допису Решетилової

Нагадаємо, український військовослужбовець та відомий спортсмен Максим Петренко загинув під час бойових дій на Донецькому напрямку.

Також ми писали, що у зоні бойових дій загинув один з ультрас угруповання Oldschool Kryvbas Олег "Спортік" Стасишин.

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