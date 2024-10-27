На війні помер командир Сергій Ліпський — правозахисниця розкрила деталі

Бойовий командир Сергій Ліпський. Фото: Новинарня

На фронті 25 жовтня помер командир 420-го окремого батальйону безпілотних систем Сергій Ліпський із позивним "Чорномор". Він відкладав термінову операцію, бо не хотів підвести військових на передовій.

Про смерть захисника повідомила правозахисниця, співзасновниця та координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова у Facebook.

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За її словами, Липський давно міг демобілізуватися за віком і станом здоров'я, а у липні у нього мала бути термінова операція. Тоді полковника призначили командиром батальйону — він вважав це великою честю і відповідальністю.

"Він відкладав операцію, тому що дуже цінував довіру і дуже боявся підвести своїх людей", — зазначила Решетилова.

Правозахисниця пригадала, що "Чорномор" вважав, що кожен військовий має за найменшої нагоди їхати додому, до сімʼї і близьких та завжди просив не чіпати тих, хто приїжджав з передової. Також він дуже любив хвалити підлеглих та пишався ними.

Скриншот допису Решетилової

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