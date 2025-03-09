Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отреагировал на заявление главы разведки Германии Бруно Каля. По его словам, Украина для Европы — главный "гарант безопасности", но должно быть наоборот.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в воскресенье, 9 марта.

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Заместитель командира Третьей штурмовой бригады убежден, что ни одно европейское государство не сможет держать удар против российских оккупантов. Причинами он назвал отсутствие опыта современной войны и недостаточный уровень финансирования сектора обороны, а самое главное — внутренняя неготовность населения большинства европейских стран воевать.

Жорин считает, что годы политики демилитаризации и толерантности почти уничтожили дух сопротивления там.

"Смогут они опомниться или нет, пока неизвестно. А мир меняется прямо сейчас, и в нем сегодняшняя ЕС совершенно не готова к вызовам. Только Украина с нашим опытом может быть защитником — и для защиты нужна адекватная поддержка. Вот с этим что-то продвижений никаких", — добавил он.

Пост Жорина. Фото: скриншот

Напомним, глава разведки ФРГ считает, что завершение войны в Украине может повысить вероятность "агрессивных шагов" со стороны России, которые будут направлены на проверку единства западных стран.

Также глава ЦПД Андрей Коваленко отреагировал на заявление главы разведки Германии, который отметил, что продолжение войны в Украине еще на пять лет было бы "безопаснее" для Европы.