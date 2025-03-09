Жорін відреагував на заяву голови розвідки Німеччини

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін відреагував на заяву очільника розвідки Німеччини Бруно Каля. За його словами, Україна для Європи — головний "гарант безпеки", але мало б бути навпаки.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у неділю, 9 березня.

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Заступник командира Третьої штурмової бригади переконаний, що жодна європейська держава не зможе тримати удар проти російських окупантів. Причинами він назвав відсутність досвіду сучасної війни та недостатній рівень фінансування сектору оборони, а найголовніше — внутрішня неготовність населення більшості європейських країн воювати.

Жорін вважає, що роки політики демілітаризації та толерантності майже знищили дух спротиву там.

"Зможуть вони роздуплитись чи ні, поки невідомо. А світ змінюється прямо зараз, і в ньому сьогоднішній ЄС абсолютно не готовий до викликів. Лише Україна з нашим досвідом може бути захисником — та для захисту потрібна адекватна підтримка. Ось з цим щось просувань ніяких", — додав він.

Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, голова розвідки ФРН вважає, що завершення війни в Україні може підвищити ймовірність "агресивних кроків" з боку Росії, які будуть спрямовані на перевірку єдності західних країн.

Також голова ЦПД Андрій Коваленко відреагував на заяву голови розвідки Німеччини, який зазначив, що продовження війни в Україні ще на п'ять років було б "безпечніше" для Європи.