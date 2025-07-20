Не от нас зависит — в РФ сделали циничное заявление о конце войны
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы готова к быстрому окончанию войны. Однако Москва уверяет, что "не все зависит только от нее".
Об этом сообщают росСМИ.
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Песков заявил, что Россия якобы "готова двигаться быстро", главное — достичь своих целей.
"Наши цели понятны, очевидны — они не меняются. Но процесс зависит не только от нас", — сказал пресс-секретарь Путина.
Также он прокомментировал возможность встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. По словам Пескова, возможно, это "произойдет со временем".
"Возможно, встреча необходима для фиксации каких-то больших договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не наступило. Эту работу еще предстоит сделать", — заявил Песков.
Напомним, недавно СМИ сообщили, что Си Цзиньпин планирует организовать встречу с Трампом и Путиным. Она может состояться в сентябре.
В то же время Тайип Эрдоган обсудил с Путиным третий раунд мирных переговоров. Они поговорили об этом по телефону.
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