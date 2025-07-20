Війна в Україні — у РФ зробили чергову заяву про мир

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито готова до швидкого закінчення війни. Однак Москва запевняє, що "не все залежить лише від неї".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пєсков заявив, що Росія нібито "готова рухатися швидко", головне — досягти своїх цілей.

"Наші цілі зрозумілі, очевидні — вони не змінюються. Але процес залежить не тільки від нас", — сказав речник Путіна.

Також він прокоментував можливість зустрічі президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна. За словами Пєскова, можливо, це "станеться з часом".

"Можливо, зустріч необхідна для фіксації якихось великих домовленостей, які з часом будуть досягнуті після того, як буде виконана величезна робота. Але поки цей час ще не настав. Цю роботу ще належить зробити", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що Сі Цзіньпін планує організувати зустріч з Трампом і Путіним. Вона може відбутися у вересні.

Водночас Таїп Ердоган обговорив із Путіним третій раунд мирних переговорів. Вони поговорили про це телефоном.