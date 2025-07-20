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Головна Армія Не від нас залежить — в РФ зробили цинічну заяву про кінець війни

Не від нас залежить — в РФ зробили цинічну заяву про кінець війни

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 16:34
Війна в Україні — у РФ зробили чергову заяву про мир
Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито готова до швидкого закінчення війни. Однак Москва запевняє, що "не все залежить лише від неї".

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Пєсков заявив, що Росія нібито "готова рухатися швидко", головне — досягти своїх цілей. 

"Наші цілі зрозумілі, очевидні — вони не змінюються. Але процес залежить не тільки від нас", — сказав речник Путіна. 

Також він прокоментував можливість зустрічі президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна. За словами Пєскова, можливо, це "станеться з часом". 

"Можливо, зустріч необхідна для фіксації якихось великих домовленостей, які з часом будуть досягнуті після того, як буде виконана величезна робота. Але поки цей час ще не настав. Цю роботу ще належить зробити", — заявив Пєсков. 

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що Сі Цзіньпін планує організувати зустріч з Трампом і Путіним. Вона може відбутися у вересні.

Водночас Таїп Ердоган обговорив із Путіним третій раунд мирних переговорів. Вони поговорили про це телефоном. 

переговори Україна Дмитро Пєсков війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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