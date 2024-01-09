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Не только яйца — журналисты выяснили, на чем еще зарабатывала поставщик Минобороны Глиняная

9 января 2024 20:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Не только яйца — журналисты выяснили, на чем еще зарабатывала поставщик Минобороны Глиняная
Бойцы ВСУ едят. Фото иллюстративное: Армияinform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Стало известно на чем зарабатывала поставщик продуктов для Минобороны Татьяна Глиняная, кроме скандально известных яиц по 17 гривен. Другими тендерами от Минобороны, которые выигрывала ее компания, являлись тендеры на воду.

Об этом говорится в расследовании Цензор.нет.

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По условиям контракта два года назад стоимость воды от ее компании составляла 8,4-13 грн/литр. Однако уже в апреле такие цены поднялись до 15 грн.

Не только яйца — журналисты выяснили, на чем еще зарабатывала поставщик Минобороны Глиняная
Стоимость воды по контрактам с Минобороны (два пункта вверху). Источник: Цензор.нет

В расследовании отмечается, что по условиям договоров предполагался минимальный заказ — не менее 20 тонн воды на одну точку. Выяснилось, что малые воинские части получали его в избытке.

При этом минимальный заказ по цене 15 грн/л составил 15 тыс. грн. И это только за воду.

В то же время издание отмечает, что в каталоге больше всего использовались 26 наименований продуктов, которые составляют 6% всего ассортимента. Однако все указанные 26 наименований составляют 80% от общего объема поставок и до 75% от стоимости услуг.

Наиболее заказывались следующие продукты:

  • консервы "Свинина тушеная" — 9,53%;
  • "Говядина тушеная высшего сорта" — 8,68%;
  • вода в бутылках — 5,78%;
  • яйца — в районе 1%.

Напомним, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на разоблачение коррупционных схем в Минобороны. В то же время, его заместитель Виталий Половенко заявил, что с компаниями семьи Гринкевич Минобороны расторгнет все контракты. Это произошло на фоне скандала по расхищению полмиллиона долларов, которые должны были идти на нужды ВСУ, в том числе на летнюю одежду солдат.

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