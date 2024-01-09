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Не тільки яйця — журналісти з'ясували на чому ще заробляла постачальниця Міноборони Глиняна

9 січня 2024 20:48
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Ілля Рябінін
редактор
Не тільки яйця — журналісти з'ясували на чому ще заробляла постачальниця Міноборони Глиняна
Бійці ЗСУ їдять. Фото ілюстративне: Арміяinform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Стало відомо на чому заробляла постачальниця продуктів для Міноборони Тетяна Глиняна, крім скандально відомих яєць по 17 гривень. Іншими тендерами від Міноборони, які вигравала її компанія, були тендери на воду. 

Про це йдеться у розслідуванні Цензор.нет.

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За умовами контракту два роки тому, вартість води від її компанії становила 8,4-13 грн/літр. Однак вже у квітні такі ціни піднялись до 15 грн.

Вартість води за контрактами з Міноборони (два пункти вгорі). Джерело: Цензор.нет

У розслідуванні зазначається, що за умовами договорів передбачалося мінімальне замовлення — не менш ніж 20 тонн води на одну точку. З'ясувалося, що малі військові частини отримували її у надлишку.

Разом з цим, мінімальне замовлення за ціною 15 грн/л становило 15 тис. грн. І це лише за воду. 

Водночас видання зазначає, що в каталозі найбільше використовувались 26 найменувань продуктів, які складають 6 % всього асортименту. Проте всі вказані 26 найменувань складають 80 % загального обсягу постачань та до 75 % вартості послуг.

Найбільш замовлялися такі продукти:

  • консерви "Свинина тушкована" — 9,53 %;
  • "Яловичина тушкована вищого ґатунку" — 8,68 %;
  • вода в пляшках — 5,78 %;
  • яйця – в районі 1%.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на викриття корупційних схем у Міноборони. Водночас його заступник Віталій Половенко заявив, що із компаніями сім'ї Гринкевичів Міноборони розірве всі контракти. Це сталося на тлі скандалу з розкрадання пів мільйона доларів, які мали йти на потреби ЗСУ, зокрема на літній одяг солдат.

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