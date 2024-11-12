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Не одно тысячелетие — сколько лет нужно для восстановления жилья

12 ноября 2024 06:31
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Елена Шуляк заявила, что при нынешнем финансировании отстроить поврежденное жилье удастся через полторы тысячи лет
Строительство жилья. Иллюстративное фото: pixels.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В бюджете на 2025 год на программу єВідновлення заложено всего 4 миллиарда гривен. Это значительно меньше реальных потребностей на сегодняшний день и такими темпами украинцы будут отстраиваться 1575 лет, если каждый год власть будет выделять именно такую сумму.

Об этом в Facebook написала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Сообщение от Елены Шуляк. Фото: Скриншот

Она отметила, что 3 миллиарда гривен по этой программе пойдут на жилищные сертификаты для потерявших свое жилье. Еще один миллиард будет выделен на компенсации за поврежденное жилье.

По словам чиновницы, с момента старта программы украинцам выплатили компенсации на общую сумму 15,9 млрд гривен. За это время семь миллиардов ушли на компенсации за поврежденное жилье, 8,9 миллиарда гривен направили на выдачу жилищных сертификатов.

Реальные потребности в восстановлении поврежденного жилья

Елена Шуляк привела данные, что по подсчетам Всемирного банка, прямой ущерб, нанесенный Украине с момента широкомасштабной агрессии РФ по 31 декабря 2023 года составил 152 млрд долларов. Это включает не только жилищный фонд, но даже без учета 2024 года, потребность в восстановлении по прямым убыткам, и по текущему курсу оценивается около 6,3 триллиона гривен.

С учетом таких данных, если власти и дальше будут выделять по четыре миллиарда гривен ежегодно на программу єВідновлення, то украинцам для восстановления понадобится 1575 лет, отметила она.

Напомним, народный депутат Ирина Никорак заявила, что расходы на сектор безопасности и обороны в бюджете на 2025 год уменьшены по сравнению с 2024 годом.

Ранее экономический эксперт Юрий Гаврилечко отметил, что бюджет на обеспечение военных значительно меньше, чем полицейских.

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