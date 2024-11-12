Олена шуляк заявила, що при нинішньому фінансуванні відбудувати пошкоджене житло вдасться через півтори тисячі років

Будівництво житла. Ілюстративне фото: pixels.com

У бюджеті на 2025 рік на програму єВідновлення закладено лише 4 мільярди гривень. Це значно менше за реальні потреби на сьогодні, і такими темпами українці відбудовуватимуться 1575 років, якщо кожного року влада буде виділяти саме таку суму.

Про це у Facebook написала очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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Повідомлення від Олени Шуляк. Фото: Скриншот

Вона зазначила, що 3 мільярди гривень по цій програмі підуть на житлові сертифікати для тих, хто втратив своє житло. Ще один мільярд буде виділено на компенсації за пошкоджене майно.

За словами чиновниці, з часу старту програми українцям виплатили компенсації на загальну суму 15,9 млрд грн. За цей час сім мільярдів пішло на компенсації за пошкоджене житло, 8,9 мільярда гривень спрямували на видачу житлових сертифікатів.

Реальні потреби щодо відбудови пошкодженого житла

Олена Шуляк навела дані, що за підрахунками Світового банку, прямі збитки, завдані Україні з моменту широкомасштабної агресії РФ по 31 грудня 2023 року становили 152 млрд доларів. Це включає не лише житловий фонд, але навіть без врахування 2024 року, потреба у відновленні за прямими збитками і за поточним курсом оцінюється близько 6,3 трильйона гривень.

З урахуванням таких даних, якщо влада і далі буде виділяти по чотири мільярди гривень щорічно на програму єВідновлення, то українцям для відбудови знадобиться 1575 років, зазначила вона.

Нагадаємо, народна депутатка Ірина Никорак заявила, що витрати на сектор безпеки та оборони у бюджеті на 2025 рік зменшено порівняно з 2024 роком.

Раніше економічний експерт Юрій Гаврилечко зазначив, що бюджет на забезпечення військових значно менший, ніж на поліцейських.