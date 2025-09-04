Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Видео

Не дроны — нардеп назвал главную потребность ВСУ на фронте

Не дроны — нардеп назвал главную потребность ВСУ на фронте

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 22:57
Сейчас самым большим дефицитом на фронте сегодня является не техника. Люди нужны сильнее.
Сергей Нагорняк. Фото: кадр из видео

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Вечір.LIVE.

Какая главная потребность ВСУ на фронте

Политик отметил, что военные уже не просят у волонтеров только дроны или другую технику.

"Сегодня самый большой вызов у военных — это уже не потребность в дронах. Не машины. Самая большая потребность — везти людей", — сообщил он.

По его словам, во время общения с защитниками он неоднократно слышал один и тот же ответ на вопрос, что стоит привезти в следующий раз: "Просто везти людей".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил на прогнозы о том, что Россия сможет до конца года захватить всю территорию Донецкой области. По его словам, для этого врагу понадобится минимум четыре года.

Также президент подчеркнул, что Украина не готова к обмену территориями.

нардепы дроны война в Украине війна фронт
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
