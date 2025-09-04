Не дроны — нардеп назвал главную потребность ВСУ на фронте
Сейчас самым большим дефицитом на фронте сегодня является не техника. Люди нужны сильнее.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Вечір.LIVE.
Какая главная потребность ВСУ на фронте
Политик отметил, что военные уже не просят у волонтеров только дроны или другую технику.
"Сегодня самый большой вызов у военных — это уже не потребность в дронах. Не машины. Самая большая потребность — везти людей", — сообщил он.
По его словам, во время общения с защитниками он неоднократно слышал один и тот же ответ на вопрос, что стоит привезти в следующий раз: "Просто везти людей".
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил на прогнозы о том, что Россия сможет до конца года захватить всю территорию Донецкой области. По его словам, для этого врагу понадобится минимум четыре года.
Также президент подчеркнул, что Украина не готова к обмену территориями.
