Сергій Нагорняк. Фото: кадр з відео

Наразі найбільшою дефіцитом на фронті сьогодні є не техніка. Люди потрібні сильніше.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Вечір.LIVE.

Яка головна потреба ЗСУ на фронті

Політик зазначив, що військові вже не просять у волонтерів лише дрони чи іншу техніку.

"Сьогодні найбільший виклик у військових — це вже не потреба у дронах. Не машини. Найбільша потреба — везіть людей", — повідомив він.

За його словами, під час спілкування із захисниками він неодноразово чув одну й ту саму відповідь на запитання, що варто привезти наступного разу: "Просто везіть людей".

