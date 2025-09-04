Відео
Головна Армія Не дрони — нардеп назвав головну потребу ЗСУ на фронті

Не дрони — нардеп назвав головну потребу ЗСУ на фронті

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 22:57
Сергій Нагорняк. Фото: кадр з відео

Наразі найбільшою дефіцитом на фронті сьогодні є не техніка. Люди потрібні сильніше.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі Вечір.LIVE.

Читайте також:

Яка головна потреба ЗСУ на фронті

Політик зазначив, що військові вже не просять у волонтерів лише дрони чи іншу техніку.

"Сьогодні найбільший виклик у військових — це вже не потреба у дронах. Не машини. Найбільша потреба — везіть людей", — повідомив він.

За його словами, під час спілкування із захисниками він неодноразово чув одну й ту саму відповідь на запитання, що варто привезти наступного разу: "Просто везіть людей".

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський відповів на прогнози про те, що Росія зможе до кінця року захопити всю територію Донецької області. За його словами, для цього ворогу знадобиться щонайменше чотири роки.

Також президент наголосив, що Україна не готова до обміну територіями

нардепи дрони війна в Україні війна фронт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
