Удары РФ по зерновому коридору — зачем оккупанты обстреливают порты

Спасатель на месте удара РФ в Одесской области. Фото: ГСЧС

В последнее время российская армия наносит удары по портовой инфраструктуре и гражданским судам в Украине. Оккупанты умышленно делают это для того, чтобы подорвать уверенность Запада в возможности Украины защитить зерновой коридор.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

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Аналитики вспомнили, что с 5 октября оккупационная армия нанесла четыре удара по стоящим в украинских портах гражданским судам. В ISW считают, что эта "кампания ударов" очевидно была спланирована, чтобы подорвать зерновой коридор Украины, испортить международную поддержку Украины и подтолкнуть Украину к преждевременным переговорам.

Российские военкоры прямо призывают к дальнейшим ударам России по украинской зерновой инфраструктуре, гражданским судам в украинских портах и другим целям, которые еще больше усугубят экономический потенциал Украины.

"В ISW недавно оценили, что российские удары по гражданским судам и другой инфраструктуре зернового коридора почти наверняка направлены на то, чтобы подорвать уверенность Запада в способности Украины поддерживать и защищать коридор, повлиять на текущие дискуссии Запада по долгосрочной поддержке Украины и помешать способности Украины во время войны", — подытожили аналитики.

Напомним, 14 октября, россияне нанесли удар баллистической ракетой по Одессе. Целью врага снова стала припортовая инфраструктура, там повреждены гражданские суда.

Кроме того, в ночь на 11 октября оккупанты ударили по Одесской области. В результате ракетной атаки было разрушено фермерское хозяйство и погибли четыре человека.