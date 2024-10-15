Удари РФ по зерновому коридорі — навіщо окупанти обстрілюють порти

Рятувальник на місці удару РФ в Одеській області. Фото: ДСНС

Останнім часом російська армія завдає ударів по портовій інфраструктурі та цивільним суднам в Україні. Окупанти вмисне роблять це для того, щоб підірвати впевненість Заходу у спроможності України захистити зерновий коридор.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики пригадали, що з 5 жовтня окупаційна армія завдала чотири удари по цивільних суднах, які стояли в українських портах. В ISW вважають, що ця "кампанії ударів" вочевидь була спланована, щоб підірвати зерновий коридор України, зіпсувати міжнародну підтримку України та підштовхнути Україну до передчасних переговорів.

Російські воєнкори прямо закликають до подальших ударів Росії по українській зерновій інфраструктурі, цивільним суднам в українських портах та іншим цілям, які ще більше погіршать економічний потенціал України.

"В ISW нещодавно оцінили, що російські удари по цивільних суднах та іншій інфраструктурі зернового коридору майже напевно спрямовані на те, щоб підірвати впевненість Заходу в здатності України підтримувати та захищати коридор, вплинути на поточні дискусії Заходу щодо довгострокової підтримки України та перешкодити здатності України вижити економічно під час війни", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, 14 жовтня, росіяни завдали удару балістичною ракетою по Одесі. Ціллю ворога знову стала припортова інфраструктура, там пошкоджені цивільні судна.

Крім того, у ніч проти 11 жовтня окупанти вдарили по Одеській області. Внаслідок ракетної атаки було зруйновано фермерське господарство та загинуло четверо осіб.