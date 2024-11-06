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Учебная миссия ЕС для военных ВСУ продлена — какие сроки

6 ноября 2024 17:21
Галина Шподарева - редактор
ЕС продлил учебную миссию для военных ВСУ еще на два года
Тренировки военных ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
Галина Шподарева - редактор

Евросоюз продлил учебную миссию для защитников Украины еще на два года. Речь идет о тренировочной миссии ЕС EUMAM Ukraine.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в среду, 6 ноября. 

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Послы Европейского Союза продлили срок действия военной учебной миссии ЕС EUMAM Ukraine. Речь идет о подготовке и тренировке украинских военных в течение еще двух лет.

По словам министра обороны Украины, с октября 2022 года в рамках миссии военной помощи EUMAM более 62 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в странах ЕС, и до конца года эта цифра возрастет до 75 тысяч.

Рустем Умеров поблагодарил послов ЕС за решение продлить мандат миссии еще на два года.

"Поблагодарил председателя Комитета госпожу Дельфин Пронк и посла ЕС в Украине Катарину Матернову. Благодаря нашим европейским партнерам мы успешно реализуем ряд важных инициатив по безопасности", — говорится в сообщении. 

Сообщение Рустема Умерова
Сообщение Рустема Умерова. Фото: скриншот

Миссия Европейского союза по военной помощи Украине (англ. European Union Military Assistance Mission for Ukraine, EUMAM Ukraine) — миссия Европейского союза по оказанию военно-технической помощи Украине по отражению российской агрессии во время российского вторжения на Украину. В рамках миссии служащие Вооруженных сил Украины проходят подготовку по стандартам вооруженных сил стран ЕС. Была создана в октябре 2022 года, в рамках миссии учения продолжаются преимущественно на территории Польши и Германии.

Напомним, Силы обороны столкнулись с военными Северной Кореи на поле боя, однако это были "небольшие стычки". Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Россия планирует развернуть пять подразделений КНДР по линии фронта.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Харьковщине бойцы Вооруженных сил оккупантов показали по применению американского оружия для ударов по оккупантам. По позициям захватчиков отработали автоматические станковые гранатометы производства США и Германии.

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