ЕС продлил учебную миссию для военных ВСУ еще на два года

Тренировки военных ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Евросоюз продлил учебную миссию для защитников Украины еще на два года. Речь идет о тренировочной миссии ЕС EUMAM Ukraine.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook в среду, 6 ноября.

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Миссия ЕС EUMAM Ukraine продлится еще два года

Послы Европейского Союза продлили срок действия военной учебной миссии ЕС EUMAM Ukraine. Речь идет о подготовке и тренировке украинских военных в течение еще двух лет.

По словам министра обороны Украины, с октября 2022 года в рамках миссии военной помощи EUMAM более 62 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в странах ЕС, и до конца года эта цифра возрастет до 75 тысяч.

Рустем Умеров поблагодарил послов ЕС за решение продлить мандат миссии еще на два года.

"Поблагодарил председателя Комитета госпожу Дельфин Пронк и посла ЕС в Украине Катарину Матернову. Благодаря нашим европейским партнерам мы успешно реализуем ряд важных инициатив по безопасности", — говорится в сообщении.

Сообщение Рустема Умерова. Фото: скриншот

Миссия Европейского союза по военной помощи Украине (англ. European Union Military Assistance Mission for Ukraine, EUMAM Ukraine) — миссия Европейского союза по оказанию военно-технической помощи Украине по отражению российской агрессии во время российского вторжения на Украину. В рамках миссии служащие Вооруженных сил Украины проходят подготовку по стандартам вооруженных сил стран ЕС. Была создана в октябре 2022 года, в рамках миссии учения продолжаются преимущественно на территории Польши и Германии.

Напомним, Силы обороны столкнулись с военными Северной Кореи на поле боя, однако это были "небольшие стычки". Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Россия планирует развернуть пять подразделений КНДР по линии фронта.

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