Американский ученый Пол Колби поделился впечатлениями от работы украинской разведки

Старший научный сотрудник Центра Белфера Гарвардской школы Кеннеди Пол Колби. Фото: КБФ

Украинская военная разведка продемонстрировала способность действовать эффективно даже на территории государства-агрессора. Кремль недооценил противника и заплатил за это серией фиаско.

Об этом заявил старший научный сотрудник Центра Белфера Гарвардской школы Кеннеди Пол Колби, выступая на Киевском форуме по безопасности.

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Колби в своей речи отметил высокий профессиональный уровень украинских спецслужб, особенно на фоне провалов российской разведки. По его мнению, действия украинских агентов глубоко в тылу противника — свидетельство мощности и реформированности украинского разведсообщества.

"Во-первых, что меня приятно удивило и поразило, это то, каким образом службы смогли развернуться быстро после эры КГБ и реформироваться. В том смысле, что они не стали карательной службой. Самое удивительное, что я видел за последние годы — эта служба имеет свою агентуру в РФ и там работает. Происходят и полеты дронов, и ликвидации высшего руководства", — сказал Колби.

Сравнивая потенциал украинской и российской разведок, ученый подчеркнул, что Кремль недооценил противника и заплатил за это серией фиаско.

"Надо говорить о полном провале разведки России. Они думали, что войдут в Украину и это будет просто прогулка. Что касается их эволюции, то они потерпели целый ряд поражений", — заявил Колби.

Он также указал, что масштабы украинских спецопераций давно вышли за пределы региона.

"Можно говорить о глобальных масштабах действий разведывательного сообщества Украины", — подытожил научный работник.

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