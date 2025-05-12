Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Армия Ученый из США поражен работой украинской разведки

Ученый из США поражен работой украинской разведки

Ua en ru
Дата публикации 12 мая 2025 14:32
Американский ученый Пол Колби поделился впечатлениями от работы украинской разведки
Старший научный сотрудник Центра Белфера Гарвардской школы Кеннеди Пол Колби. Фото: КБФ

Украинская военная разведка продемонстрировала способность действовать эффективно даже на территории государства-агрессора. Кремль недооценил противника и заплатил за это серией фиаско.

Об этом заявил старший научный сотрудник Центра Белфера Гарвардской школы Кеннеди Пол Колби, выступая на Киевском форуме по безопасности.

Реклама
Читайте также:

Ученый оценил работу украинской разведки

Колби в своей речи отметил высокий профессиональный уровень украинских спецслужб, особенно на фоне провалов российской разведки. По его мнению, действия украинских агентов глубоко в тылу противника — свидетельство мощности и реформированности украинского разведсообщества.

"Во-первых, что меня приятно удивило и поразило, это то, каким образом службы смогли развернуться быстро после эры КГБ и реформироваться. В том смысле, что они не стали карательной службой. Самое удивительное, что я видел за последние годы — эта служба имеет свою агентуру в РФ и там работает. Происходят и полеты дронов, и ликвидации высшего руководства", — сказал Колби.

Сравнивая потенциал украинской и российской разведок, ученый подчеркнул, что Кремль недооценил противника и заплатил за это серией фиаско.

"Надо говорить о полном провале разведки России. Они думали, что войдут в Украину и это будет просто прогулка. Что касается их эволюции, то они потерпели целый ряд поражений", — заявил Колби.

Он также указал, что масштабы украинских спецопераций давно вышли за пределы региона.

"Можно говорить о глобальных масштабах действий разведывательного сообщества Украины", — подытожил научный работник.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал об одной из самых успешных операций украинской разведки.

А генерал-майор Вадим Скибицкий поделился оценкой самых больших страхов российского руководства.

разведка КГБ Украина война в Украине ГУР Россия
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /