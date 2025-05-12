Американський науковець Пол Колбі поділився враженнями від роботи української розвідки

Старший науковий працівник Центру Белфера Гарвардської школи Кеннеді Пол Колбі. Фото: КБФ

Українська воєнна розвідка продемонструвала здатність діяти ефективно навіть на території держави-агресора. Кремль недооцінив супротивника і заплатив за це серією фіаско.

Про це заявив старший науковий працівник Центру Белфера Гарвардської школи Кеннеді Пол Колбі, виступаючи на Київському безпековому форумі.

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Колбі у своїй промові відзначив високий професійний рівень українських спецслужб, особливо на тлі провалів російської розвідки. На його думку, дії українських агентів глибоко в тилу противника — свідчення потужності та реформованості української розвідспільноти.

"По-перше, що мене приємно здивувало і вразило, це те, яким чином служби змогли розвернутися швидко після ери КДБ та реформуватися. В тому сенсі, що вони не стали каральною службою. Найдивніше, що я бачив за останні роки – ця служба має свою агентуру у РФ і там працює. Відбуваються і польоти дронів, і ліквідації вищого керівництва", — сказав Колбі.

Порівнюючи потенціал української та російської розвідок, науковець наголосив, що Кремль недооцінив супротивника і заплатив за це серією фіаско.

"Треба говорити про повний провал розвідки росії. Вони думали, що увійдуть в Україну і це буде просто прогулянка. Що стосується їхньої еволюції, то вони зазнали цілої низки поразок", — заявив Колбі.

Він також підкреслив, що масштаби українських спецоперацій давно вийшли за межі регіону.

"Можна говорити про глобальні масштаби дій розвідувальної спільноти України", — підсумував науковий працівник.

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А генерал-майор Вадим Скібіцький поділився оцінкою найбільших страхів російського керівництва.